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Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede! İşte ilk görüntüler

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Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede! İşte ilk görüntüler Haber Videosunu İzle
Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede! İşte ilk görüntüler
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Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, fon vurgunu soruşturmasında "şüpheli" sıfatıyla ifade vermek üzere İstanbul Adliyesine geldi. Muhabirler adliyeye girişi sırasında Kaya'ya "163 milyonu nereden temin ettiniz?" sorusunu yöneltti.

  • Kamuoyunda "fon vurgunu" olarak bilinen soruşturma kapsamında eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ikinci kez ifade vermek üzere adliyeye geldi.
  • Kaya çifti 7 Ekim'deki ilk ifadesinde Özata Denizcilik hisse alım-satımları ve para hareketlerine ilişkin soruları yanıtlayarak kimseden özel bilgi veya yönlendirme almadıklarını, kazançları TMSF'nin bildirdiği hesaba aktardıklarını beyan etmişti.
  • İbrahim Ömer Gönül 30 Eylül'de şüpheli sıfatıyla dinlenmiş ve ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Kamuoyunda "fon vurgunu" olarak bilinen soruşturma kapsamında eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ikinci kez ifade vermek üzere adliyeye geldi.

"163 MİLYONU NEREDEN TEMİN ETTİNİZ?"

Adliyeye girişi sırasında basın mensuplarının yoğun ilgisiyle karşılaşan eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya muhabirler, "163 milyonu nereden temin ettiniz?" sorusunu yöneltti. Kaya ve beraberindekiler savcılık katına geçerken, şüpheli sıfatıyla ikinci kez detaylı ifade vermeleri bekleniyor.

İLK İFADELERDE NE DEMİŞLERDİ?

Soruşturma kapsamında Kaya çifti ve eski SPK Başkanı daha önce de savcılıkta ifade vermişti:

Kaya çiftinin ifadesi (7 Ekim): Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, Özata Denizcilik hisse alım-satımları ve para hareketlerine ilişkin soruları yanıtlamıştı. Çift, işlemlerinde kimseden özel bilgi veya yönlendirme almadıklarını savunmuş; elde edilen kazançları TMSF'nin bildirdiği hesaba aktardıklarını beyan etmişti.

İbrahim Ömer Gönül'ün ifadesi (30 Eylül): Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül de şüpheli sıfatıyla dinlenmiş ve ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

ERDOĞAN 3 AŞAMADAN BAHSETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada şu ifadelere yer vermişti: 

"- Fon meselesi ile ilgili tutumumuzu milletimizle farklı vesilelerle paylaştık. Üç farklı kategoride konuyu hassasiyetle yürütüyoruz. İlk aşamada tasfiyesine karar verilen fonlardaki birikimlerin yatırımcılara ödenmesidir. Fon Koordinasyon Kurulu ve ekonomi kurmaylarımız düzenli olarak bir araya geliyor. Meclisimizin gündemindeki yasa teklifinin yürürlüğe girmesiyle ödeme işlemleri biraz daha hızlanacak.

- İkinci aşamada; manipülasyon yaparak kimi zaman bir organizasyon dahilinde haksız ve fahiş kazanç elde edenlerden yargı önünde hesap sorulmasıdır. Başsavcılıklarımız deliller ve itiraflar ışığında gerekeni yapıyor.

- Üçüncü aşamada ise bir daha benzer bir sorunla karşılaşmamak için alınması gereken tedbirler kısmıdır. Gerek Devlet Denetleme Kurulu'nun hazırlayacağı kapsamlı rapor, gerekse talimatımız doğrultusunda yürütülen diğer çalışmalar neticesinde kurumsal, bireysel veya mevzuat boyutu itibarıyla burada da her türlü adım atılacaktır."

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Gazi Göktas:utanmazlar
Tüm yorumlar (51)
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Yorumlar (51)

Haber YorumlarıGazi Göktas:

utanmazlar

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

aslında bilgi elde etmek içinşu ortamda mümkünmü bilmem koruma proğramı altına alınması gerekir suç işlemiş olsada suçuna ortak olduğu camia onu susturmaya çalışabilir.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
Haber YorumlarıAli Aksungur:

adalet yerini bulması için bunlarıda yargılanması lazım

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme0
Haber YorumlarıFahri Sağgül:

Güneş yokken güneş gözlüğü takmış neden acaba.????

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme1
Haber YorumlarıLokman Beger:

insanlarin yüzüne bakamiyor da ondan

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme1
Haber YorumlarıRasit Tok:

Adalet her kes için Adalet ..

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme0
Haber YorumlarıNazife:

güneş yokken gözlük takılır aydınlık gözünü alıyordur,bende takarım

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme7
Haber YorumlarıEnsari Alp:

şüpheli!!!

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme0

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