Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Fon soruşturmasında eski SPK Daire Başkanı Erman Çete tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fon soruşturmasında eski SPK Daire Başkanı Erman Çete tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasında tutuklanan isimlere yenisi eklendi. Gözaltındaki Sermaye Piyasaları Kurulu eski Daire Başkanı Erman Çete çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarına yönelik yürütülen fon soruşturması devam ediyor.

ERMAN ÇETE İÇİN TUTUKLAMA KARARI

Soruşturma kapsamında Sermaye Piyasaları Kurulu eski Daire Başkanı Erman Çete geçtiğimiz günlerde gözaltına alındı. Çete emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çete çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ERMAN ÇETE KİMDİR?

Erman Çete, meslek hayatına 2010 yılında Sermaye Piyasası Kurulu’nda Ortaklıklar Finansmanı Dairesi’nde başlamış, aynı Daire’de 2019-2021 yılları arasında Daire Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiş ve daha sonra Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı görevini yürütmüştür.

Ayrıntılar geliyor...

İlgili Haberler
İş insanı Nusret Altınbaş, fon soruşturmasında tutuklandıİş insanı Nusret Altınbaş, fon soruşturmasında tutuklandı
Altınbaş Holding sahibi Nusret Altınbaş'a tutuklama talebiAltınbaş Holding sahibi Nusret Altınbaş'a tutuklama talebi
Fatih Erbakan'dan 'fon' mesajı! Bakanlı-vekilli çağrıFatih Erbakan'dan "fon" mesajı! Bakanlı-vekilli çağrı
Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem fon soruşturmasıKabine bugün toplanıyor! Ana gündem fon soruşturması
Fon soruşturmasında Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer tutuklandıFon soruşturmasında Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer tutuklandı
Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
Haberler.com
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2027 FIVB Dünya Kupası’ndaki rakipleri belli oldu

Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz belli oldu
Haberler.com
2000

Yorumlar (8)

Haber Yorumlarımurat özkan:

Fatma Betül kocası ve diyanet bunları neden tutuklamıyorsunuz ayrımcılık yapıyorsunuz

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumları128547Ab&:

özgür Özel?

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumları128547Ab&:

Eko cugumuzun 560 milyarı

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumları128547Ab&:

sana saman sipariş verdim verdim kanka murat benden beleş

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumları128547Ab&:

özgür Özel. ,? Veli Ağbaba. , ?

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBehlül Kaçar:

Devlet kurumlarında çalışanlar yüzünden binlerce mağdur oluştu, devlet mağduriyeti bir an önce gidermeli.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumları4wxywg28mj:

soyadını hiç beğenmedim??

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıh.61kuvvet:

diğerleri nerde hiç medya da göremiyor uz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Bakan Şimşek hakkındaki iddialara ilişkin açıklama

Bakanlıktan Şimşek'e ilişkin "Merrill Lynch" iddialarına açıklama
Zam furyasından o da nasibini aldı! Bu yılki fiyatı cep yakıyor

Zam furyasından o da nasibini aldı! Bu yılki fiyatı cep yakıyor
Trump'ı zora sokacak kare! Önce övgüler dizdi, sonra böyle yakalandı

Biri onu durdursun! Önce övgüler dizdi sonra feci yakalandı
Kahramanmaraş'ta Said Bey Sitesi davasında 8 sanığa hapis cezası verildi

44 kişi can vermişti! Mahkemeden karar çıktı
Araba fiyatına satılan telefonda büyük kriz! Dev şirket sessizliğini bozdu

Araba fiyatına satılan telefonda büyük kriz! Dev şirket sessizliğini bozdu
Emeklinin beklediği teklif TBMM'de! Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar

3 yıldır beklenen teklif TBMM'de! Kabul edilirse emekliler yaşadı

Galatasaray'da korku dolu anlar! İlkin Aydın gözyaşlarını tutamadı

Maçın ortasında hüngür hüngür ağladı! İşte nedeni

'Sıfır Bir' dizisinin oyuncusu Cengizhan Yurdutek Karadağ’da yakalandı

Ünlü dizinin oyuncusu Karadağ'da yakalandı, Türkiye'ye getirildi
Türk futbolunda yabancı kuralı değişiyor! Türk devletlerinden gelenler yerli sayılacak

Tarihi karar! Türk futbolunda yeni dönem başlıyor