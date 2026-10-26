Fon soruşturmasında eski SPK Daire Başkanı Erman Çete tutuklandı

Fon soruşturmasında eski SPK Daire Başkanı Erman Çete tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasında tutuklanan isimlere yenisi eklendi. Gözaltındaki Sermaye Piyasaları Kurulu eski Daire Başkanı Erman Çete çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarına yönelik yürütülen fon soruşturması devam ediyor.
ERMAN ÇETE İÇİN TUTUKLAMA KARARI
Soruşturma kapsamında Sermaye Piyasaları Kurulu eski Daire Başkanı Erman Çete geçtiğimiz günlerde gözaltına alındı. Çete emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çete çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ERMAN ÇETE KİMDİR?
Erman Çete, meslek hayatına 2010 yılında Sermaye Piyasası Kurulu’nda Ortaklıklar Finansmanı Dairesi’nde başlamış, aynı Daire’de 2019-2021 yılları arasında Daire Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiş ve daha sonra Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı görevini yürütmüştür.
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