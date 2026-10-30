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TBMM'de kabul edilen 7596 sayılı Kanun ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından belirlenen usul ve esaslarla olağanüstü tasfiye kapsamındaki yatırım fonlarında ödeme süreci netleşti. İlk ara ödemeler bugün itibarıyla başlarken, Ziraat Bankası ve İş Bankası aracılığıyla gerçekleştirilecek ödemelerde öncelik para piyasası fonlarına verilecek. Peki, fon ödemeleri ne zaman başlayacak? Fon ödemeleri kimlere, nasıl yapılacak? Detaylar haberimizde.

FON ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Olağanüstü tasfiye kapsamındaki fonlarda ilk ara ödemeler 30 Ekim 2026 itibarıyla başlıyor. 22 Ekim 2026 tarihli ve 7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun, 27 Ekim 2026 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. SPK'nın aynı tarihli ve 76/1903 sayılı kararıyla da ödeme sürecinin usul ve esasları belirlendi.

İlk ödemelerin ardından fonların varlıklarının nakde çevrilmesiyle yeni kaynak oluşturulması ve ödeme alamayan yatırımcılara öncelik verilmesi planlanıyor. Ödeme sürecinin 1-2 hafta içerisinde, kasım ayı ortalarına doğru tamamlanması öngörülüyor.

FON ÖDEMELERİ KİMLERE YAPILACAK?

Olağanüstü tasfiye kapsamındaki yatırım fonlarında katılma payı bulunan yatırımcılar, belirlenen şartlar doğrultusunda ara ödemelerden yararlanabilecek. Yatırımcıların ödeme hakları, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ile tasfiye işlemlerini yürüten kuruluşların kayıtlarının karşılaştırılmasıyla belirlenecek.

Ayrıca 17 Eylül 2026 ve öncesinde TEFAS'a iletilmesine rağmen fonun temerrüde düşmesi veya pay fiyatının açıklanmaması nedeniyle gerçekleştirilemeyen işlemlerde, katılma payları bloke edilen yatırımcılar da düzenleme kapsamında değerlendirilecek.

FON ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?

Fon ödemeleri Ziraat Bankası ve İş Bankası aracılığıyla gerçekleştirilecek. Ödeme sürecinde öncelik, unvanında "para piyasası" ibaresi bulunan yatırım fonlarına verilecek.

Fonların kasasında bulunan nakdin bütün yatırımcıların alacaklarını karşılamaya yetmemesi durumunda ise ödemeler en düşük tutardan başlanarak en yüksek tutara doğru kademeli şekilde ilerleyecek. Böylece mevcut kaynaklarla mümkün olduğunca fazla sayıda küçük yatırımcıya ödeme yapılması hedefleniyor.

İlerleyen süreçte fonların varlıklarının satılması, fonlarda kalan nakit bakiyeler ve gönüllü iadeler yoluyla yeni kaynak oluşturulacak. Elde edilen kaynaklarla henüz ödemesini alamamış yatırımcılara öncelik tanınmaya devam edilecek.

FON TASFİYESİNDE 125 MİLYAR LİRALIK NET YATIRIM TUTARI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM'de yaptığı açıklamada olağanüstü tasfiye kapsamındaki fonlarda kalan net yatırım tutarının yaklaşık 125 milyar lira olduğunu bildirdi. Yılmaz, 1 milyon liraya kadar olan ödemelerin mevcut kaynaklarla karşılanabileceğini ifade etti.

Ödemelerin finansmanında fonların nakit varlıkları, nitelikli hisseleri ve fahiş ya da haksız kazanç elde edenlerden geri kazanılan kaynakların kullanılması planlanıyor.

FON TASFİYESİNDE KAÇ YATIRIMCIYA ÖDEME YAPILDI?

Tasfiye sürecinde bugüne kadar toplam 71 bin 899 hesaba 68 milyar lira ödeme aktarıldı. A1 Kapital, Bulls, Pardus ve Hedef bünyesindeki fonların tasfiye ödemeleri kapsamında önemli ilerleme kaydedildi.

Hedef Portföy Yönetim Şirketi AŞ'nin kurucusu olduğu 31 fondan 27'sinin tasfiye işlemleri tamamlandı. Bu kapsamda 26 bin 152 hesaba toplam 27,2 milyar lira ödeme yapıldı. Kalan 4 fonun tasfiye çalışmaları ise devam ediyor.

Daha önce 131 olarak açıklanan tasfiye kapsamındaki fon sayısı, yürütülen işlemlerin ardından 38'e geriledi.

HANGİ YATIRIM FONLARI TASFİYE KAPSAMINDA?

SPK kararları doğrultusunda tasfiye sürecine alınan fonlar arasında Tera Portföy Yönetimi AŞ, Pusula Portföy Yönetimi AŞ ve Atlas Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan fonlar bulunuyor. A1 Kapital, Bulls, Pardus ve Hedef bünyesindeki fonlar da tasfiye sürecinde yer aldı.

Fonların tasfiye ve ödeme işlemleri, ilgili kanun ve SPK tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülüyor.