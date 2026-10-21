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Fon soruşturmasında yeni dalga! 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

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Fon soruşturmasında yeni dalga! 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürüttüğü fon soruşturması kapsamında 31 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 26'sı gözaltına alındı. Soruşturma, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) raporları ve yapılan yazılı başvurular üzerine başlatıldı. Kararda Işıklar Enerji, Vişne Madencilik, Odine Solutions ve Tera Finansal Yatırımlar Holding paylarına ilişkin iddialar ile SPK raporlarının değerlendirildiği belirtildi.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasalarına yönelik fon soruşturması kapsamında 31 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
  • Soruşturma, SPK'nın ilettiği raporlar ve yapılan yazılı başvurular üzerine başlatıldı.
  • İnceleme, Işıklar Enerji ve Yapı Holding (IEYHO), Vişne Madencilik (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji (ODINE) ve Tera Finansal Yatırımlar Holding (TRHOL) paylarına ilişkin işlemleri kapsıyor.

Sermaye piyasalarına yönelik fon soruşturmasında yeni dalga operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 şirketin paylarıyla ilgili iddialar kapsamında 31 kişinin gözaltına alınmasına karar verdi.

SPK RAPORLARI ÜZERİNE BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma, SPK’nın ilettiği raporlar ve yapılan yazılı başvurular üzerine başlatıldı.

4 ŞİRKETİN PAYLARI İNCELENİYOR

Soruşturma kapsamında Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) ile Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş.’nin (TRHOL) paylarına ilişkin işlemler inceleniyor.

31 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI, 26'SI GÖZALTINA ALINDI

Şirketlerin paylarına yönelik iddialar ile SPK raporlarının değerlendirilmesinin ardından 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 26'sı düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alındı.Soruşturma işlemlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde sürdüğü bildirildi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmaları kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda, Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) ve Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL) paylarına ilişkin incelemeler gerçekleştirilmiştir.

Bu kapsamda, söz konusu şirketlerin paylarına ilişkin iddialar ve SPK tarafından iletilen raporlar değerlendirilerek 31 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Soruşturma işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde titizlikle sürdürülmektedir."

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBehlül Kaçar:

Spk fondaki milyarlar götürülürken ne yaptı, biri anlatsın, gerçi götürenlerin listeside açıklanmıyor, bu ülkede ekmek çalmayacaksın çalarsan hapistesin ama milyarları götürürsen ismin devlet sırrı olur parayı istersen senin o yufka yüreğine kalmış iade edebilirsin, öyle bir ülkeyiz çok şükür.

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