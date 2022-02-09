Seferihisar Haberleri - Seferihisar Haber - Haberler

Seferihisar Haberleri
Seferihisar haber, Seferihisar son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Akarca Bölgesinin Mahalle olma konusu Seferihisar Belediye Meclisi gündemine taşındıAkarca bölgesinde yaşayan vatandaşların mahalle olma talebi AK Parti Grubu tarafından şubat ayı belediye meclis toplantısı gündemine taşındı. Bölge sakinlerinin talebi önerge olarak meclise sunuldu.
İZSU İzmir su kesintisi: 8 Şubat 2022 İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi listesi!İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 8 Şubat Salı günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 8 Şubat İzmir su kesintisi saatleri...
Türkiye'nin en kapsamlı yapı ve zemin laboratuvarıİzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çiğli'de Türkiye'nin en kapsamlı yapı ve zemin laboratuvarı olarak kurulan Egeşehir Laboratuvarı'nda incelemelerde bulundu.
AK Parti İzmir Milletvekili Kaya Seferihisar'da ziyaretlerde bulunduAK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Seferihisar ilçesinde muhtar, esnaf, basın ve kurum ziyaretleri yaptı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 6 Masal Evi dahaİzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in çocukların sosyal gelişimlerine katkı sunmak ve annelere mesleki beceri kazandırarak iş gücüne katılımlarını desteklemek için hayata geçirdiği Masal Evi projesi kapsamında bugün 6 yeni merkez daha açıldı.
İzmir'e 6 Masal Evi daha geliyorİzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in çocukların sosyal gelişimlerine katkı sunmak ve annelere mesleki beceri kazandırarak işgücüne katılımlarını desteklemek için hayata geçirdiği Masal Evi projesi büyüyor.
Öldürdüğü kadının cesedini ormana bırakan sanığa ağırlaştırılmış müebbetİzmir'in Menderes ilçesinde 20 yaşındaki Ayşe Nazlı Kınacı'yı öldürerek cesedini ormana bıraktığı suçlamasıyla yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 21 yıl hapis cezası verildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi 78 köye ücretsiz internet hizmeti veriyorİzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eğitimde fırsat eşitliği vizyonu doğrultusunda çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi 78 köye ücretsiz internet altyapısı kurdu.
Akarca'dan mahalle olma atağıİzmir'in Seferihisar ilçesinin sahil bölgesinde bulunan Akarca, özellikle son dönemde şehir dışından gelenlerle önemli nüfus artışı yaşadı.
11 kişiye mezar olan apartmanın beton kalitesi düşük çıktıİzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde, 11 kişinin öldüğü 11 kişinin de yaralandığı Yılmaz Erbek Apartmanı ile ilgili, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçlarından sanıkların yargılandığı davada, mahkemeye ulaşan ek bilirkişi raporunda...
Yılmaz Erbek Apartmanı ek bilirkişi raporu açıklandı; Kolon kesme yok, beton kalitesi çok düşükİZMİR'de 2 yıl önce meydana gelen depremde 11 kişinin öldüğü, 11 kişinin de yaralandığı Yılmaz Erbek Apartmanı ile ilgili 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçlarından 1'i tutuklu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.
11 kişiye mezar olan apartmanın beton kalitesi düşük çıktıİzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde, 11 kişinin öldüğü 11 kişinin de yaralandığı Yılmaz Erbek Apartmanı ile ilgili, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçlarından sanıkların yargılandığı davada, mahkemeye ulaşan ek bilirkişi raporunda...
2 yılda 80 FETÖ mensubu, göçmenlerin arasına saklanırken yakalandı2 yılda 80 FETÖ mensubu, göçmenlerin arasına saklanırken yakalandı 2020 ve 2021 yıllarında düzensiz göçmenlerin arasına saklanarak deniz yoluyla Türkiye'den kaçmaya çalışan 80 FETÖ/PDY mensubu yakalandı Yunan unsurları tarafından gerçekleştirilen geri itme olaylarında yüzde 104 artış...
Seferihisar'da Uğur Mumcu'nun büstü açıldıİzmir'in Seferihisar ilçesinde, 24 Ocak 1993'te evinin önündeki otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu hayatını kaybeden gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun büstü açıldı.
Başkan Ali Sürekli: "İzmir'in kaybettiği zamanın haddi hesabı yok"AK Parti İzmir İl Başkanlığının yürüttüğü 'Karınca Modeli Saha Çalışması', Karşıyaka'da yapıldı.
AK Parti İl Başkanı Sürekli, Karşıyaka'da vatandaşlarla bir araya geldiAK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Karınca Modeli Saha Çalışması" programı kapsamında Karşıyaka'da esnaf, muhtar ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerini ziyaret etti.
Doğanlar Apartmanı ek bilirkişi raporuna göre 2 sanık asli, 2 sanık tali kusurluİZMİR'de, 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde, 15 kişinin öldüğü 12 kişinin de yaralandığı Doğanlar Apartmanı ile ilgili davada 2'si tutuklu, 4 sanığın 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olmak' suçundan yargılanmalarına devam edildi.
AK Partili Artçı'dan Menderes'te yapımı planlanan çöp tesisine tepkiAK Parti Menderes İlçe Başkanı Süleyman Artcı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Menderes'te yapmayı planladığı çöp tesisinin bölgede tarım ve hayvancılık faaliyetlerine zarar vereceği gerekçesiyle projenin durdurulmasını istedi.
İzmir ve Aydın çevreleri için kuvvetli yağış uyarısıMeteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir ve Aydın çevrelerinde kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Seferihisar'da 150 üreticinin süt krizi çözüldü: Sütleri Tarım Kredi Kooperatifi satın alacakİzmir'in Seferihisar ilçesinde, yeni yıl ile birlikte çiğ süt üretimi yapan 150 üretici, ürettiği çiğ sütü satmakta sorun yaşadı.
AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediyesini eleştirdi AçıklamasıAK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi 3 yıla yaklaşan hizmet dönemi boyunca iğne deliğinden geçecek kadar somut bir iş yapmadı.
İzmir Büyükşehir'in tarıma destek toplantısı Seferihisar'da yapıldıİzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in "Başka bir tarım mümkün" sloganıyla başlattığı tarım projeleri devam ediyor.
İzmir açıklarında 63 kaçak göçmen kurtarıldıİZMİR'in Çeşme, Seferihisar ve Dikili ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bot ve can salı içerisindeki 63 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Seferihisar ve Tire'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısı tören yapıldıİzmir'in Seferihisar ve Tire ilçelerinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Asrın Tuncer yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali şaşırttı90'ların rock yıldızı Asrın Tuncer, yıllar sonra ortaya çıktı. İzmir'da gözlerden uzak sakin bir yaşam süren ünlü şarkıcı, Yeni Asır'dan Ercan Akgün'e konuştu. İşte detaylar...
Deneme amaçlı yetiştirilen "altın portakal"da ilk hasat yapıldıAnavatanı Doğu Asya ve Çin olan, "altın portakal" olarak da bilinen kumkuatın İzmir'deki deneme üretiminde ilk mahsul alındı.
Meteoroloji'den İzmir için 'kuvvetli yağış' uyarısıMETEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, İzmir'de bugün akşam saatlerinden yarın öğlen saatlerine kadar kuvvetli yağış beklendiğini; sel, su baskını, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.
İzmir açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 2 kişi öldü, 24 kişi kurtarıldıİzmir'in Urla ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı.
Depremde 30 kişinin öldüğü Emrah Apartmanı davasında tutuklu sanık kalmadıİzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen depremde 30 kişinin hayatını kaybettiği Emrah Apartmanı davasında tek tutuklu sanık fenni mesul T.A. tahliye edilirken, tutuksuz sanık Hüseyin Bilgin Sert'in ise 26 Aralık'ta hayatını kaybettiği ifade edildi.
Emrah Bey Apartmanı davasında 1 ölüm, 1 tahliyeİZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 30 kişinin hayatını kaybettiği Emrah Apartmanı davasında tek tutuklu sanık fenni mesul Turgay Akkoçlu tahliye edildi.
İzmir'de 1 haftada 631 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandıİZMİR'in 8 ilçesinde, son 1 haftada, jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerince yapılan çalışmalarda; 631 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandı.
Babaannesinden yadigar kalan bahçede organik tarımla yetiştirdiği mandalina birinci olduİzmir'in Seferihisar ilçesinde Çise Ulus'un babaannesinden yadigar kalan 7 dönümlük bahçede yetiştirdiği mandalinalar, 21'nci Mandalina Şenliği'nde birincilik ödülüne layık görüldü. Üretimde ilaç yerine ısırgan otu ve kil kullanan Ulus, "İlaçsız tarım olmaz, malınız mahvolacak" diyenlere rağmen doğadan faydalanıp, verimli ürün yetiştirdiklerini söyledi.
Son bir haftada 631 düzensiz göçmen yakalandıİzmir'in 8 ilçesinde düzenlenen operasyonlarda son bir haftada 631 düzensiz göçmen yakalandı.
İzmir'de jandarma ekiplerinden dev göçmen kaçakçılığı operasyonu- İzmir'de jandarma ekiplerinden dev göçmen kaçakçılığı operasyonu Jandarma ekipleri 18 göçmen kaçakçılığı olayında 3 organizatör ve 631 göçmen yakaladı İzmir'de jandarma ekipleri tarafından Sahil Güvenlik Komutanlığı ile ortak gerçekleştirilen 18 ayrı göçmen kaçakçılığı operasyonunda,...
'Unutulmayanlar Türk Sanat Müziği Konseri' muhteşem ve coşkulu geçtiSeferihisar Atatürk Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu tarafından düzenlenen 'Unutulmayanlar Türk Sanat Müziği Konseri' muhteşem ve coşkulu geçti.
3 gencin yanarak can verdiği olayı, başka bir suçtan yakalanınca itiraf etti: Temizliğe başla mesajı aldımİzmir'de bir beton şirketinde çalışan Suriye uyruklu 3 işçi kaldıkları odada çıkan yangında hayatını kaybetti. İtfaiye, yangının ısıtıcıdan çıkmış olabileceğini ön görürken, adam yaralama suçundan gözaltına alınan Kemal Korukmaz 3 gencin ölümünü üstlendi. "Temizliğe başla" şeklinde mesajlar aldığını öne süren şahıs, odayı kundakladığını söyledi. Akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için muayene olması istenen Korukmaz, tutuklandı.
İzmir Büyükşehir Belediyesinden üreticiye destekİzmir Büyükşehir Belediyesinin küçük üreticiye desteği sürerken, bu kapsamda büyükşehir, Dikili'de yetiştiricilik eğitimlerini tamamlayan 37 üreticiye 143 küçükbaş hayvan hibe etti.
Donmak üzere olan mültecileri deniz polisi kurtardıİzmir'in Seferihisar ilçesinden Yunanistan'a geçmeye çalışan 16 düzensiz göçmen, soğuktan donmak üzereyken deniz polisi tarafından kurtarıldı.
Son dakika haber: Donmak üzere olan mültecileri deniz polisi kurtardıBir son dakika haberine göre İzmir'in Seferihisar ilçesinden Yunanistan'a geçmeye çalışan 16 düzensiz göçmen, soğuktan donmak üzereyken deniz polisi tarafından kurtarıldı.
AK Partili Aydın'dan "Kubilay" filminin düğün salonunda gösterimine tepkiAK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, Seferihisar Çağan Irmak Kültür Merkezinin yaklaşık 2 senedir hizmet vermemesi nedeniyle, şehit Asteğmen Kubilay'ın anlatıldığı filmin düğün salonunda gösterilmesini eleştirdi.
Türkiye'de 2021 böyle geçti: KasımTürkiye'de 2021'in kasım ayında, yerli inaktif Kovid-19 aşısı TURKOVAC için Acil Kullanım Onayı başvurusunun yapılması, şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'un hayatını kaybetmesi ve Tunceli'nin Mercan Dağları bölgesinde Eren Kış-6 Operasyonu'nun başlatılması, gündemin önemli...
Son dakika: İzmir'de öldürdüğü kadını ormanlık alana atan sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebiGelen son dakika haberlerine göre İzmir'in Menderes ilçesinde, 20 yaşındaki Ayşe Nazlı Kınacı'nın cesedinin ormanlık alanda battaniyeye sarılı şekilde bulunmasına ilişkin hakkında "kasten öldürme, cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından dava açılan tutuklu sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 22,5...
Devrim şehidi Kubilay için Demokrasi ve Laiklik Yürüyüşü yapılacakŞehit Asteğmen Kubilay ve arkadaşları için 23 Aralık'ta düzenlenecek anma programı belli oldu.
Firari 4 zanlı, jandarma tarafından yakalandıİzmir'in Seferihisar, Kınık, Menderes ve Dikili ilçelerinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, çok sayıda suç kaydı ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şüpheli yakalandı.
Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandıİzmir'de, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.
"İzmir'e toz kondurmuyoruz"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "daha temiz ve doğayla uyumlu İzmir" vizyonu doğrultusunda Türkiye'ye örnek pek çok çalışmaya imza atıldı.
'Minikler FeTeMM'le Buluşuyor Bilim Şenliği' Zirve Yapıyor'Minikler FeTeMM'le Buluşuyor Projesi' kapanış etkinlikleri kapsamında FeTeMM zirvesi düzenlendi.
Ada Masalı dizisi nerede çekiliyor?Yaz dizileri arasında büyük beğeni toplayarak yayın hayatına devam eden Ada Masalı dizisi nerede çekiliyor izleyiciler tarafından merak edildi. Ada Masalı nerede çekiliyor? Ada Masalı hangi şehirde? Ada nerede, hangi ada? İzmir Sığacık Kırlangıç adası nerede?
İzmir açıklarında yardım isteyen 79 düzensiz göçmen kurtarıldıİzmir açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 30 ve denize atılan 3 ile lastik botun motor arızası nedeniyle yardım talebinde bulunan 46 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
TOKİ'DEN YATIRIM FIRSATI; İZMİR'DE 93 ARSA AÇIK ARTIRMAYLA SATIŞA SUNULUYORTOPLU Konut İdaresi Daire Başkanlığı (TOKİ) tarafından İzmir'in Aliağa, Bayındır, Çeşme, Foça, Güzelbahçe, Menderes, Seferihisar, Torbalı ve Urla ilçelerinde bulunan 93 adet arsa, açık artırma yoluyla satışa sunulacak.
Seferihisar Belediyesi "Çarşamba Sohbetleri" başladıSeferihisarlı kadınları hukuki hakları ve psikolojik sağlıkları konusunda bilgilendirmek ve bu konuda bilinçlendirmeyi hedefleyen "Çarşamba Sohbetleri" başladı.
Tunç Soyer kimdir? FOX konuğu İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer kaç yaşında ve nereli? Tunç Soyer hayatı ve biyografisi!Bugün Fox Çalar Saat konuğu Tunç Soyer oldu. Vatandaşlar Tunç Soyer 'in hayatı ve kariyerini merak etti. İzmir Büyükşehir Belediye başkanı Tunç Soyer zaman zaman açıklamaları ve faaliyetleri ile gündem oluyor. Tunç Soyer hakkında merak edilenleri ve hayat hikayesini sizler için kaleme aldık. Tunç Soyer kimdir? Tunç Soyer kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Tunç Soyer hayatı ve biyografisi!
TÜRKİYE'NİN AVOKADO MERKEZİ ANTALYATÜRKİYE'de son yıllarda hem üretici hem tüketicinin tercihi açısından en gözde meyveler arasındaki avokadoda hasat başladı.
İzmir açıklarında 80 düzensiz göçmen kurtarıldıİzmir'in Çeşme ve Seferihisar açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 80 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
İzmir açıklarında 80 düzensiz göçmen kurtarıldıİzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, 80 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.
Sığacık sahili yepyeni bir görünüme kavuştuİzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Sığacık'ta yaptığı kıyı düzenleme çalışması tamamlandı.
Seferihisar Belediyesi 21. Mandalina Şenliği'nde binleri ağırladıSeferihisar'da yetişen mandalinanın hem İzmir, hem Türkiye, hem de yurt dışından kitlelere ulaşıp yeni pazarlar bulmasını hedefleyen şenlik, Şehitler Çeşmesi önünden kortej yürüyüşü ile başlayarak kapalı pazar yerinde devam etti.
İzmir'de "Mandalina Şenliği" düzenlendiTürkiye'nin ilk "sakin şehri (cittaslow)" Seferihisar'da, 21. Mandalina Şenliği düzenlendi.
İzmir açıklarında lastik bottaki 24 düzensiz göçmen kurtarıldıİzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 24 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
İZMİR'DE KONUT FİYATLARI ARTIŞINDA REKORİNGİLTERE'de bir emlak şirketi tarafından yapılan araştırma sonucunda dünyada son bir yılda konut fiyatlarının en çok arttığı şehirler açıklandı.
İzmir depreminde yıkılan Cumhuriyet Sitesi davası sanıkları için hapis istemiİZMİR'de, geçen yıl meydana gelen 6.6'lık depremde, 10 kişinin yaralandığı Cumhuriyet Sitesi C Blok için hazırlanan iddianamede, 3 sanığın 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan ayrı ayrı 8 aydan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Seferihisar'da özel eğitim öğrencilerinden çok özel sergiSeferihisar'da özel eğitim ve rehabilitasyon öğrencileri, dönüşüm kaynaklı ürünlerle sergi açtı.
İzmir'de Yunanistan unsurlarınca geri itilen 86 düzensiz göçmen kurtarıldıİzmir'in Dikili, Seferihisar ve Çeşme ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 86 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Yunanistan'ın ölüme ittiği 52 göçmen kurtarıldıİzmir'in Dikili ve Seferihisar açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot ve can salları içerisindeki 52 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik güçleri tarafından kurtarıldı.
Seferihisar Belediyesi Bilim Şenliği başladı"Seferihisar Belediyesi'nin Tübitak işbirliği ile 4 gün boyunca devam edecek Bilim Şenliği açılış töreni ile başladı.
Seferihisar Belediyesi Bilim Şenliği başladıSeferihisar Belediyesi'nin Tübitak işbirliği ile 4 gün boyunca devam edecek Bilim Şenliği açılış töreni ile başladı.
Çanakkale, 15. Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı'nda Büyük İlgi GördüKültür ve Turizm Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı himayelerinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TÜRSAB Fuarcılık A. Ş. tarafından, 'Olmak istediğim her yer' temasıyla düzenlenen 15.
İzmir'de kuvvetli sağanak bekleniyorİzmir'de, gece saatlerinde başlayacak sağanağın kuvvetini artıracağı tahmin ediliyor.
Son dakika haber | Rektör Nükhet Hotar'dan DEÜ Hastanesinde doğum yapan düzensiz göçmen annelere ziyaretSon dakika haberleri... Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Yunanistan unsurlarının lastik botla Türk kara sularına ittiği iki düzensiz göçmen kadını, doğum yaptıkları hastanede ziyaret etti.
KONAK'TA ESKİ HİZMET BİNASINA KOMŞU OTEL KAYMA TEHLİKESİ NEDENİYLE BOŞALTILDIİZMİR'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremde hasar gördüğü gerekçesiyle yıkılan Konak Belediyesi eski hizmet binasının bitişiğinde yer alan 3 katlı otel, kayma tehlikesi nedeniyle bugün tahliye edildi.
"Travel Turkey İzmir" 15'inci kez kapılarını açtıBu yıl 15'inci kez kapılarını açan ve Türkiye'nin en büyük turizm fuarlarından "Travel Turkey İzmir", sektörün tüm paydaşlarını İzmir'de topladı.
'15'İNCİ TRAVEL TURKEY İZMİR TURİZM FUARI' KAPILARINI AÇTIDÜNYA turizm trendlerini İzmir'de buluşturan 15'inci Travel Turkey İzmir ve TTI Outdoor, 58 farklı ülkeden gelen ziyaretçilerin katılımıyla kapılarını açtı.
Hurdaya dönen araçtan burunları bile kanamadan çıktılarİzmir'in Seferihisar ilçesinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Emniyet kemeri takılı olan yaşlı çift, kazayı burunları bile kanamadan atlattı.
Ada Masalı nerede çekiliyor? Dizi hangi il ve ilçede çekiliyor? Ada Masalı dizisindeki ada nerede?Ekranların sevilen dizisi Ada Masalı dizisinin nerede çekim yapıldığı merak ediliyor. Peki, Ada Masalı nerede çekiliyor? Ada Masalı dizisi hangi ilde, ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri Türkiye'nin hangi bölgesinde yapılmıştır? Ada Masalı nerede çekiliyor? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapıldı? Dizideki ada nerede? Ada Masalı dizisi hangi şehirde çekiliyor? Ada Masalı dizisindeki ada nerede, hangi ilimizde? İşte detaylar...
Depremde 11 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi: Yıkılmanın sebebi kolonun kesilmesiİZMİR'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremde 11 kişinin öldüğü Yağcıoğlu Apartmanı davasında sanıklarının yargılanmasına devam edildi.
Son dakika haberleri | Yunanistan unsurlarının ölüme ittiği Senegalli anne ikizlerini Türkiye'de kucağına aldıSon dakika haberler... Yunanistan askerleri tarafından Ege Denizi'nde can salıyla geri itilen düzensiz göçmenler arasında yer alan Senegalli Zeynep Samua, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldıktan sonra kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesinde ikizlerini dünyaya getirdi.
Seferihisar ilçesinde esnafın yıllardır beklediği sanayi bölgesi için geri sayımKonutlar arasında dağınık ikamet eden sanayi esnafı için AK Parti Seferihisar teşkilatı tarafından başlatılan süreçte sona gelindi.
Seferihisar Ürkmez Mahallesi'ne sanayi sitesi yapılacakSeferihisar ilçesi Ürkmez Mahallesi'ne sanayi sitesi yapılması için çalışma başlatıldı.
Ege'de fırtına hayatı olumsuz etkiliyorEge'de dünden bu yana görülen fırtına, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Ege'de fırtına hayatı olumsuz etkiliyorGündoğdu Meydanında taşan deniz Meydanda ve yolda oluşan su birikintileri Dalgaların şiddetiyle sökülen parke taşları Ege'de fırtına hayatı olumsuz etkiliyor İzmir'de deniz taşması nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, sahil bandındaki yol araç trafiğine kapatıldı.
Fay hattındaki 110 ilçe hangileri?İstanbul Teknik Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Okan Tüysüz, Marmara'da beklenen büyük depremin olma zamanının geldiğini söyledi. 24 kentin fay hattı üzerinde bulunduğunu hatırlatan Prof. Dr. Tüysüz, 45 il alanında, fay hattı üzerindeki 110 ilçeyi açıkladı.
"Marmara depreminin zamanı geldi" diyen Prof. Dr. Tüysüz, fay hattındaki 110 ilçeyi paylaştıİstanbul Teknik Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Okan Tüysüz, Marmara'da beklenen büyük depremin olma zamanının geldiğini söyledi. 24 kentin fay hattı üzerinde bulunduğunu hatırlatan Prof. Dr. Tüysüz, 45 il alanında, fay hattı üzerindeki 110 ilçeyi açıkladı.
Ceneviz Ticaret Yolu konferansında Vali Köşger'den önemli açıklamalarİzmir Ticaret Odasında (İZTO) düzenlenen "UNESCO Listesindeki Varlığımız 'Ceneviz Ticaret Yolu'nun İzinden Gidiyoruz" başlıklı konferansta konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Yağı ve şekeri bir araya getiriyoruz ama onu usta bir elle karmazsak helvayı yapamayız.
Hepsiemlak, "Türkiye'nin en pahalı il ve ilçeleri"ni açıkladıHepsiemlak, emlak sektörünün son bir yılda sergilediği performansı masaya yatırarak, "Türkiye'nin en pahalı il ve ilçeleri"ni açıkladı.
İzmir'de batan tekneler karaya çıkarıldıİzmir'in Seferihisar ilçesinde, akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına, balıkçı teknelerinin su alarak batmasına yol açtı.
Seferihisar'da fırtına etkili olduMeteoroloji Genel Müdürlüğünün İzmir'in kuzey ilçeleri için yaptığı uyarıların ardından ilçelerde sağanak yağış etkili oldu.
İzmir'de batan tekneler karaya çıkarıldıİzmir'in Seferihisar ilçesinde, akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına, balıkçı teknelerinin su alarak batmasına yol açtı.
2 teknenin alabora olduğu Seferihisar'da balıkçılardan önlemİZMİR'in Seferihisar ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle 2'si alabora olan, 4'ü de hasar gören 6 tekne bölgeden kaldırıldı.
Seferhisar'da fırtına hayatı olumsuz etkilediSeferhisar'da fırtına hayatı olumsuz etkilediİZMİR'in Seferihisar ilçesinde, dün akşam saatlerinde etkisini gösteren fırtına nedeniyle kıyıda bağlı olan iki amatör balıkçı teknesi alabora oldu, 4 teknede de hasar meydana geldi.
Seferihisar'da kuvvetli rüzgar teknelere zarar verdiİzmir'in Seferihisar ilçesinde etkili olan rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.
İzmir'de fırtına tekneleri batırdıİzmir'de fırtına tekneleri batırdı İzmir'in Seferihisar ilçesinde fırtına nedeniyle iki tekne alabora olurken kıyıda bağlı olduğu iplerinden kopan iki amatör balıkçı teknesi de battı.
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem konutları teslim töreninde konuştu: (2)Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afetlerin ne zaman yaşanacağı bilinmediği için bir kez daha tüm vatandaşlarımıza riskli yapılarını süratle dönüşüme sokmaları çağrısında bulunuyorum.
ESHOT'un 2022 bütçesi onaylandıESHOT'un 2022 yılı bütçesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde oy çokluğuyla kabul edildi.
İzmir'de öğrenci servisi bulamayan köy muhtarları çözüm arıyorİzmir'in Seferihisar ilçesindeki üç köyde oturan 30 öğrenciyi ilçe merkezindeki okullara taşıyacak servis bulunması için muhtarlar girişimde bulundu.
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