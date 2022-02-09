Seferihisar Haberleri - Seferihisar Haber - Haberler

Akarca bölgesinde yaşayan vatandaşların mahalle olma talebi AK Parti Grubu tarafından şubat ayı belediye meclis toplantısı gündemine taşındı. Bölge sakinlerinin talebi önerge olarak meclise sunuldu.

İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 8 Şubat Salı günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 8 Şubat İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çiğli'de Türkiye'nin en kapsamlı yapı ve zemin laboratuvarı olarak kurulan Egeşehir Laboratuvarı'nda incelemelerde bulundu.

Türkiye'nin en kapsamlı yapı ve zemin laboratuvarı

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Seferihisar ilçesinde muhtar, esnaf, basın ve kurum ziyaretleri yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in çocukların sosyal gelişimlerine katkı sunmak ve annelere mesleki beceri kazandırarak iş gücüne katılımlarını desteklemek için hayata geçirdiği Masal Evi projesi kapsamında bugün 6 yeni merkez daha açıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in çocukların sosyal gelişimlerine katkı sunmak ve annelere mesleki beceri kazandırarak işgücüne katılımlarını desteklemek için hayata geçirdiği Masal Evi projesi büyüyor.

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde, 11 kişinin öldüğü 11 kişinin de yaralandığı Yılmaz Erbek Apartmanı ile ilgili, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçlarından sanıkların yargılandığı davada, mahkemeye ulaşan ek bilirkişi raporunda...

İZMİR'de 2 yıl önce meydana gelen depremde 11 kişinin öldüğü, 11 kişinin de yaralandığı Yılmaz Erbek Apartmanı ile ilgili 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçlarından 1'i tutuklu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde, 11 kişinin öldüğü 11 kişinin de yaralandığı Yılmaz Erbek Apartmanı ile ilgili, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçlarından sanıkların yargılandığı davada, mahkemeye ulaşan ek bilirkişi raporunda...

2 yılda 80 FETÖ mensubu, göçmenlerin arasına saklanırken yakalandı 2020 ve 2021 yıllarında düzensiz göçmenlerin arasına saklanarak deniz yoluyla Türkiye'den kaçmaya çalışan 80 FETÖ/PDY mensubu yakalandı Yunan unsurları tarafından gerçekleştirilen geri itme olaylarında yüzde 104 artış...

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Karınca Modeli Saha Çalışması" programı kapsamında Karşıyaka'da esnaf, muhtar ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerini ziyaret etti.

İZMİR'de, 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde, 15 kişinin öldüğü 12 kişinin de yaralandığı Doğanlar Apartmanı ile ilgili davada 2'si tutuklu, 4 sanığın 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olmak' suçundan yargılanmalarına devam edildi.

İzmir ve Aydın çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi 3 yıla yaklaşan hizmet dönemi boyunca iğne deliğinden geçecek kadar somut bir iş yapmadı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in "Başka bir tarım mümkün" sloganıyla başlattığı tarım projeleri devam ediyor.

İZMİR'in Çeşme, Seferihisar ve Dikili ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bot ve can salı içerisindeki 63 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

İzmir'in Seferihisar ve Tire ilçelerinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Anavatanı Doğu Asya ve Çin olan, "altın portakal" olarak da bilinen kumkuatın İzmir'deki deneme üretiminde ilk mahsul alındı.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, İzmir'de bugün akşam saatlerinden yarın öğlen saatlerine kadar kuvvetli yağış beklendiğini; sel, su baskını, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

İZMİR'in 8 ilçesinde, son 1 haftada, jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerince yapılan çalışmalarda; 631 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde Çise Ulus'un babaannesinden yadigar kalan 7 dönümlük bahçede yetiştirdiği mandalinalar, 21'nci Mandalina Şenliği'nde birincilik ödülüne layık görüldü. Üretimde ilaç yerine ısırgan otu ve kil kullanan Ulus, "İlaçsız tarım olmaz, malınız mahvolacak" diyenlere rağmen doğadan faydalanıp, verimli ürün yetiştirdiklerini söyledi.

- İzmir'de jandarma ekiplerinden dev göçmen kaçakçılığı operasyonu Jandarma ekipleri 18 göçmen kaçakçılığı olayında 3 organizatör ve 631 göçmen yakaladı İzmir'de jandarma ekipleri tarafından Sahil Güvenlik Komutanlığı ile ortak gerçekleştirilen 18 ayrı göçmen kaçakçılığı operasyonunda,...

Seferihisar Atatürk Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu tarafından düzenlenen 'Unutulmayanlar Türk Sanat Müziği Konseri' muhteşem ve coşkulu geçti.

İzmir'de bir beton şirketinde çalışan Suriye uyruklu 3 işçi kaldıkları odada çıkan yangında hayatını kaybetti. İtfaiye, yangının ısıtıcıdan çıkmış olabileceğini ön görürken, adam yaralama suçundan gözaltına alınan Kemal Korukmaz 3 gencin ölümünü üstlendi. "Temizliğe başla" şeklinde mesajlar aldığını öne süren şahıs, odayı kundakladığını söyledi. Akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için muayene olması istenen Korukmaz, tutuklandı.

3 gencin yanarak can verdiği olayı, başka bir suçtan yakalanınca itiraf etti: Temizliğe başla mesajı aldım

İzmir Büyükşehir Belediyesinin küçük üreticiye desteği sürerken, bu kapsamda büyükşehir, Dikili'de yetiştiricilik eğitimlerini tamamlayan 37 üreticiye 143 küçükbaş hayvan hibe etti.

Donmak üzere olan mültecileri deniz polisi kurtardı

Bir son dakika haberine göre İzmir'in Seferihisar ilçesinden Yunanistan'a geçmeye çalışan 16 düzensiz göçmen, soğuktan donmak üzereyken deniz polisi tarafından kurtarıldı.

Son dakika haber: Donmak üzere olan mültecileri deniz polisi kurtardı

Türkiye'de 2021'in kasım ayında, yerli inaktif Kovid-19 aşısı TURKOVAC için Acil Kullanım Onayı başvurusunun yapılması, şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'un hayatını kaybetmesi ve Tunceli'nin Mercan Dağları bölgesinde Eren Kış-6 Operasyonu'nun başlatılması, gündemin önemli...

Gelen son dakika haberlerine göre İzmir'in Menderes ilçesinde, 20 yaşındaki Ayşe Nazlı Kınacı'nın cesedinin ormanlık alanda battaniyeye sarılı şekilde bulunmasına ilişkin hakkında "kasten öldürme, cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından dava açılan tutuklu sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 22,5...

Şehit Asteğmen Kubilay ve arkadaşları için 23 Aralık'ta düzenlenecek anma programı belli oldu.

Devrim şehidi Kubilay için Demokrasi ve Laiklik Yürüyüşü yapılacak

İzmir'in Seferihisar, Kınık, Menderes ve Dikili ilçelerinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, çok sayıda suç kaydı ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şüpheli yakalandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "daha temiz ve doğayla uyumlu İzmir" vizyonu doğrultusunda Türkiye'ye örnek pek çok çalışmaya imza atıldı.

Yaz dizileri arasında büyük beğeni toplayarak yayın hayatına devam eden Ada Masalı dizisi nerede çekiliyor izleyiciler tarafından merak edildi. Ada Masalı nerede çekiliyor? Ada Masalı hangi şehirde? Ada nerede, hangi ada? İzmir Sığacık Kırlangıç adası nerede?

İzmir açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 30 ve denize atılan 3 ile lastik botun motor arızası nedeniyle yardım talebinde bulunan 46 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

TOPLU Konut İdaresi Daire Başkanlığı (TOKİ) tarafından İzmir'in Aliağa, Bayındır, Çeşme, Foça, Güzelbahçe, Menderes, Seferihisar, Torbalı ve Urla ilçelerinde bulunan 93 adet arsa, açık artırma yoluyla satışa sunulacak.

Seferihisarlı kadınları hukuki hakları ve psikolojik sağlıkları konusunda bilgilendirmek ve bu konuda bilinçlendirmeyi hedefleyen "Çarşamba Sohbetleri" başladı.

Bugün Fox Çalar Saat konuğu Tunç Soyer oldu. Vatandaşlar Tunç Soyer 'in hayatı ve kariyerini merak etti. İzmir Büyükşehir Belediye başkanı Tunç Soyer zaman zaman açıklamaları ve faaliyetleri ile gündem oluyor. Tunç Soyer hakkında merak edilenleri ve hayat hikayesini sizler için kaleme aldık. Tunç Soyer kimdir? Tunç Soyer kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Tunç Soyer hayatı ve biyografisi!

Tunç Soyer kimdir? FOX konuğu İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer kaç yaşında ve nereli? Tunç Soyer hayatı ve biyografisi!

TÜRKİYE'de son yıllarda hem üretici hem tüketicinin tercihi açısından en gözde meyveler arasındaki avokadoda hasat başladı.

Seferihisar'da yetişen mandalinanın hem İzmir, hem Türkiye, hem de yurt dışından kitlelere ulaşıp yeni pazarlar bulmasını hedefleyen şenlik, Şehitler Çeşmesi önünden kortej yürüyüşü ile başlayarak kapalı pazar yerinde devam etti.

İNGİLTERE'de bir emlak şirketi tarafından yapılan araştırma sonucunda dünyada son bir yılda konut fiyatlarının en çok arttığı şehirler açıklandı.

İZMİR'de, geçen yıl meydana gelen 6.6'lık depremde, 10 kişinin yaralandığı Cumhuriyet Sitesi C Blok için hazırlanan iddianamede, 3 sanığın 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan ayrı ayrı 8 aydan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İzmir'in Dikili ve Seferihisar açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot ve can salları içerisindeki 52 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik güçleri tarafından kurtarıldı.

Seferihisar Belediyesi'nin Tübitak işbirliği ile 4 gün boyunca devam edecek Bilim Şenliği açılış töreni ile başladı.

Seferihisar Belediyesi'nin Tübitak işbirliği ile 4 gün boyunca devam edecek Bilim Şenliği açılış töreni ile başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı himayelerinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TÜRSAB Fuarcılık A. Ş. tarafından, 'Olmak istediğim her yer' temasıyla düzenlenen 15.

Son dakika haberleri... Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Yunanistan unsurlarının lastik botla Türk kara sularına ittiği iki düzensiz göçmen kadını, doğum yaptıkları hastanede ziyaret etti.

Bu yıl 15'inci kez kapılarını açan ve Türkiye'nin en büyük turizm fuarlarından "Travel Turkey İzmir", sektörün tüm paydaşlarını İzmir'de topladı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Emniyet kemeri takılı olan yaşlı çift, kazayı burunları bile kanamadan atlattı.

Ekranların sevilen dizisi Ada Masalı dizisinin nerede çekim yapıldığı merak ediliyor. Peki, Ada Masalı nerede çekiliyor? Ada Masalı dizisi hangi ilde, ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri Türkiye'nin hangi bölgesinde yapılmıştır? Ada Masalı nerede çekiliyor? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapıldı? Dizideki ada nerede? Ada Masalı dizisi hangi şehirde çekiliyor? Ada Masalı dizisindeki ada nerede, hangi ilimizde? İşte detaylar...

Ada Masalı nerede çekiliyor? Dizi hangi il ve ilçede çekiliyor? Ada Masalı dizisindeki ada nerede?

Son dakika haberler... Yunanistan askerleri tarafından Ege Denizi'nde can salıyla geri itilen düzensiz göçmenler arasında yer alan Senegalli Zeynep Samua, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldıktan sonra kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesinde ikizlerini dünyaya getirdi.

Konutlar arasında dağınık ikamet eden sanayi esnafı için AK Parti Seferihisar teşkilatı tarafından başlatılan süreçte sona gelindi.

Seferihisar ilçesi Ürkmez Mahallesi'ne sanayi sitesi yapılması için çalışma başlatıldı.

Ege'de dünden bu yana görülen fırtına, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Gündoğdu Meydanında taşan deniz Meydanda ve yolda oluşan su birikintileri Dalgaların şiddetiyle sökülen parke taşları Ege'de fırtına hayatı olumsuz etkiliyor İzmir'de deniz taşması nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, sahil bandındaki yol araç trafiğine kapatıldı.

İzmir Ticaret Odasında (İZTO) düzenlenen "UNESCO Listesindeki Varlığımız 'Ceneviz Ticaret Yolu'nun İzinden Gidiyoruz" başlıklı konferansta konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Yağı ve şekeri bir araya getiriyoruz ama onu usta bir elle karmazsak helvayı yapamayız.

Hepsiemlak, emlak sektörünün son bir yılda sergilediği performansı masaya yatırarak, "Türkiye'nin en pahalı il ve ilçeleri"ni açıkladı.

Hepsiemlak, "Türkiye'nin en pahalı il ve ilçeleri"ni açıkladı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına, balıkçı teknelerinin su alarak batmasına yol açtı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İzmir'in kuzey ilçeleri için yaptığı uyarıların ardından ilçelerde sağanak yağış etkili oldu.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına, balıkçı teknelerinin su alarak batmasına yol açtı.

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle 2'si alabora olan, 4'ü de hasar gören 6 tekne bölgeden kaldırıldı.

Seferhisar'da fırtına hayatı olumsuz etkilediİZMİR'in Seferihisar ilçesinde, dün akşam saatlerinde etkisini gösteren fırtına nedeniyle kıyıda bağlı olan iki amatör balıkçı teknesi alabora oldu, 4 teknede de hasar meydana geldi.

İzmir'de fırtına tekneleri batırdı İzmir'in Seferihisar ilçesinde fırtına nedeniyle iki tekne alabora olurken kıyıda bağlı olduğu iplerinden kopan iki amatör balıkçı teknesi de battı.

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afetlerin ne zaman yaşanacağı bilinmediği için bir kez daha tüm vatandaşlarımıza riskli yapılarını süratle dönüşüme sokmaları çağrısında bulunuyorum.

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki üç köyde oturan 30 öğrenciyi ilçe merkezindeki okullara taşıyacak servis bulunması için muhtarlar girişimde bulundu.

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