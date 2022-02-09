Seferihisar Haberleri - Seferihisar Haber - Haberler
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Seferihisar Haberleri

Seferihisar haber, Seferihisar son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Akarca Bölgesinin Mahalle olma konusu Seferihisar Belediye Meclisi gündemine taşındı

Akarca Bölgesinin Mahalle olma konusu Seferihisar Belediye Meclisi gündemine taşındı

Akarca bölgesinde yaşayan vatandaşların mahalle olma talebi AK Parti Grubu tarafından şubat ayı belediye meclis toplantısı gündemine taşındı. Bölge sakinlerinin talebi önerge olarak meclise sunuldu.
Seferihisar - 15 Dakika Önce
İZSU İzmir su kesintisi: 8 Şubat 2022 İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi listesi!

İZSU İzmir su kesintisi: 8 Şubat 2022 İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi listesi!

İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 8 Şubat Salı günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 8 Şubat İzmir su kesintisi saatleri...
Seferihisar - Dün 16:27
Türkiye'nin en kapsamlı yapı ve zemin laboratuvarı

Türkiye'nin en kapsamlı yapı ve zemin laboratuvarı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çiğli'de Türkiye'nin en kapsamlı yapı ve zemin laboratuvarı olarak kurulan Egeşehir Laboratuvarı'nda incelemelerde bulundu.
Seferihisar - 07.02.2022
AK Parti İzmir Milletvekili Kaya Seferihisar'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti İzmir Milletvekili Kaya Seferihisar'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Seferihisar ilçesinde muhtar, esnaf, basın ve kurum ziyaretleri yaptı.
Seferihisar - 07.02.2022
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 6 Masal Evi daha

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 6 Masal Evi daha

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in çocukların sosyal gelişimlerine katkı sunmak ve annelere mesleki beceri kazandırarak iş gücüne katılımlarını desteklemek için hayata geçirdiği Masal Evi projesi kapsamında bugün 6 yeni merkez daha açıldı.
Seferihisar - 05.02.2022
İzmir'e 6 Masal Evi daha geliyor

İzmir'e 6 Masal Evi daha geliyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in çocukların sosyal gelişimlerine katkı sunmak ve annelere mesleki beceri kazandırarak işgücüne katılımlarını desteklemek için hayata geçirdiği Masal Evi projesi büyüyor.
Seferihisar - 02.02.2022
Öldürdüğü kadının cesedini ormana bırakan sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Öldürdüğü kadının cesedini ormana bırakan sanığa ağırlaştırılmış müebbet

İzmir'in Menderes ilçesinde 20 yaşındaki Ayşe Nazlı Kınacı'yı öldürerek cesedini ormana bıraktığı suçlamasıyla yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 21 yıl hapis cezası verildi.
Seferihisar - 01.02.2022
İzmir Büyükşehir Belediyesi 78 köye ücretsiz internet hizmeti veriyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi 78 köye ücretsiz internet hizmeti veriyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eğitimde fırsat eşitliği vizyonu doğrultusunda çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi 78 köye ücretsiz internet altyapısı kurdu.
Seferihisar - 31.01.2022
Akarca'dan mahalle olma atağı

Akarca'dan mahalle olma atağı

İzmir'in Seferihisar ilçesinin sahil bölgesinde bulunan Akarca, özellikle son dönemde şehir dışından gelenlerle önemli nüfus artışı yaşadı.
Seferihisar - 27.01.2022
11 kişiye mezar olan apartmanın beton kalitesi düşük çıktı

11 kişiye mezar olan apartmanın beton kalitesi düşük çıktı

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde, 11 kişinin öldüğü 11 kişinin de yaralandığı Yılmaz Erbek Apartmanı ile ilgili, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçlarından sanıkların yargılandığı davada, mahkemeye ulaşan ek bilirkişi raporunda...
Seferihisar - 27.01.2022
Yılmaz Erbek Apartmanı ek bilirkişi raporu açıklandı; Kolon kesme yok, beton kalitesi çok düşük

Yılmaz Erbek Apartmanı ek bilirkişi raporu açıklandı; Kolon kesme yok, beton kalitesi çok düşük

İZMİR'de 2 yıl önce meydana gelen depremde 11 kişinin öldüğü, 11 kişinin de yaralandığı Yılmaz Erbek Apartmanı ile ilgili 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçlarından 1'i tutuklu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Seferihisar - 26.01.2022
11 kişiye mezar olan apartmanın beton kalitesi düşük çıktı

11 kişiye mezar olan apartmanın beton kalitesi düşük çıktı

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde, 11 kişinin öldüğü 11 kişinin de yaralandığı Yılmaz Erbek Apartmanı ile ilgili, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçlarından sanıkların yargılandığı davada, mahkemeye ulaşan ek bilirkişi raporunda...
Seferihisar - 26.01.2022
2 yılda 80 FETÖ mensubu, göçmenlerin arasına saklanırken yakalandı

2 yılda 80 FETÖ mensubu, göçmenlerin arasına saklanırken yakalandı

2 yılda 80 FETÖ mensubu, göçmenlerin arasına saklanırken yakalandı 2020 ve 2021 yıllarında düzensiz göçmenlerin arasına saklanarak deniz yoluyla Türkiye'den kaçmaya çalışan 80 FETÖ/PDY mensubu yakalandı Yunan unsurları tarafından gerçekleştirilen geri itme olaylarında yüzde 104 artış...
Seferihisar - 25.01.2022
Seferihisar'da Uğur Mumcu'nun büstü açıldı

Seferihisar'da Uğur Mumcu'nun büstü açıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, 24 Ocak 1993'te evinin önündeki otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu hayatını kaybeden gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun büstü açıldı.
Seferihisar - 24.01.2022
Başkan Ali Sürekli: 'İzmir'in kaybettiği zamanın haddi hesabı yok'

Başkan Ali Sürekli: "İzmir'in kaybettiği zamanın haddi hesabı yok"

AK Parti İzmir İl Başkanlığının yürüttüğü 'Karınca Modeli Saha Çalışması', Karşıyaka'da yapıldı.
Seferihisar - 23.01.2022
AK Parti İl Başkanı Sürekli, Karşıyaka'da vatandaşlarla bir araya geldi

AK Parti İl Başkanı Sürekli, Karşıyaka'da vatandaşlarla bir araya geldi

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Karınca Modeli Saha Çalışması" programı kapsamında Karşıyaka'da esnaf, muhtar ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerini ziyaret etti.
Seferihisar - 23.01.2022
Doğanlar Apartmanı ek bilirkişi raporuna göre 2 sanık asli, 2 sanık tali kusurlu

Doğanlar Apartmanı ek bilirkişi raporuna göre 2 sanık asli, 2 sanık tali kusurlu

İZMİR'de, 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde, 15 kişinin öldüğü 12 kişinin de yaralandığı Doğanlar Apartmanı ile ilgili davada 2'si tutuklu, 4 sanığın 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olmak' suçundan yargılanmalarına devam edildi.
Seferihisar - 21.01.2022
AK Partili Artçı'dan Menderes'te yapımı planlanan çöp tesisine tepki

AK Partili Artçı'dan Menderes'te yapımı planlanan çöp tesisine tepki

AK Parti Menderes İlçe Başkanı Süleyman Artcı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Menderes'te yapmayı planladığı çöp tesisinin bölgede tarım ve hayvancılık faaliyetlerine zarar vereceği gerekçesiyle projenin durdurulmasını istedi.
Seferihisar - 21.01.2022
İzmir ve Aydın çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı

İzmir ve Aydın çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir ve Aydın çevrelerinde kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Seferihisar - 20.01.2022
Seferihisar'da 150 üreticinin süt krizi çözüldü: Sütleri Tarım Kredi Kooperatifi satın alacak

Seferihisar'da 150 üreticinin süt krizi çözüldü: Sütleri Tarım Kredi Kooperatifi satın alacak

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, yeni yıl ile birlikte çiğ süt üretimi yapan 150 üretici, ürettiği çiğ sütü satmakta sorun yaşadı.
Seferihisar - 20.01.2022
AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediyesini eleştirdi Açıklaması

AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediyesini eleştirdi Açıklaması

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi 3 yıla yaklaşan hizmet dönemi boyunca iğne deliğinden geçecek kadar somut bir iş yapmadı.
Seferihisar - 12.01.2022
İzmir Büyükşehir'in tarıma destek toplantısı Seferihisar'da yapıldı

İzmir Büyükşehir'in tarıma destek toplantısı Seferihisar'da yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in "Başka bir tarım mümkün" sloganıyla başlattığı tarım projeleri devam ediyor.
Seferihisar - 12.01.2022
İzmir açıklarında 63 kaçak göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 63 kaçak göçmen kurtarıldı

İZMİR'in Çeşme, Seferihisar ve Dikili ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bot ve can salı içerisindeki 63 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Seferihisar - 11.01.2022
Seferihisar ve Tire'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısı tören yapıldı

Seferihisar ve Tire'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısı tören yapıldı

İzmir'in Seferihisar ve Tire ilçelerinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Seferihisar - 10.01.2022
Asrın Tuncer yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali şaşırttı

Asrın Tuncer yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali şaşırttı

90'ların rock yıldızı Asrın Tuncer, yıllar sonra ortaya çıktı. İzmir'da gözlerden uzak sakin bir yaşam süren ünlü şarkıcı, Yeni Asır'dan Ercan Akgün'e konuştu. İşte detaylar...
Seferihisar - 02.01.2022
Deneme amaçlı yetiştirilen 'altın portakal'da ilk hasat yapıldı

Deneme amaçlı yetiştirilen "altın portakal"da ilk hasat yapıldı

Anavatanı Doğu Asya ve Çin olan, "altın portakal" olarak da bilinen kumkuatın İzmir'deki deneme üretiminde ilk mahsul alındı.
Seferihisar - 30.12.2021
Meteoroloji'den İzmir için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Meteoroloji'den İzmir için 'kuvvetli yağış' uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, İzmir'de bugün akşam saatlerinden yarın öğlen saatlerine kadar kuvvetli yağış beklendiğini; sel, su baskını, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.
Seferihisar - 29.12.2021
İzmir açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 2 kişi öldü, 24 kişi kurtarıldı

İzmir açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 2 kişi öldü, 24 kişi kurtarıldı

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı.
Seferihisar - 28.12.2021
Depremde 30 kişinin öldüğü Emrah Apartmanı davasında tutuklu sanık kalmadı

Depremde 30 kişinin öldüğü Emrah Apartmanı davasında tutuklu sanık kalmadı

İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen depremde 30 kişinin hayatını kaybettiği Emrah Apartmanı davasında tek tutuklu sanık fenni mesul T.A. tahliye edilirken, tutuksuz sanık Hüseyin Bilgin Sert'in ise 26 Aralık'ta hayatını kaybettiği ifade edildi.
Seferihisar - 28.12.2021
Emrah Bey Apartmanı davasında 1 ölüm, 1 tahliye

Emrah Bey Apartmanı davasında 1 ölüm, 1 tahliye

İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 30 kişinin hayatını kaybettiği Emrah Apartmanı davasında tek tutuklu sanık fenni mesul Turgay Akkoçlu tahliye edildi.
Seferihisar - 28.12.2021
İzmir'de 1 haftada 631 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandı

İzmir'de 1 haftada 631 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandı

İZMİR'in 8 ilçesinde, son 1 haftada, jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerince yapılan çalışmalarda; 631 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandı.
Seferihisar - 25.12.2021
Babaannesinden yadigar kalan bahçede organik tarımla yetiştirdiği mandalina birinci oldu

Babaannesinden yadigar kalan bahçede organik tarımla yetiştirdiği mandalina birinci oldu

İzmir'in Seferihisar ilçesinde Çise Ulus'un babaannesinden yadigar kalan 7 dönümlük bahçede yetiştirdiği mandalinalar, 21'nci Mandalina Şenliği'nde birincilik ödülüne layık görüldü. Üretimde ilaç yerine ısırgan otu ve kil kullanan Ulus, "İlaçsız tarım olmaz, malınız mahvolacak" diyenlere rağmen doğadan faydalanıp, verimli ürün yetiştirdiklerini söyledi.
Seferihisar - 25.12.2021
Son bir haftada 631 düzensiz göçmen yakalandı

Son bir haftada 631 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in 8 ilçesinde düzenlenen operasyonlarda son bir haftada 631 düzensiz göçmen yakalandı.
Seferihisar - 25.12.2021
İzmir'de jandarma ekiplerinden dev göçmen kaçakçılığı operasyonu

İzmir'de jandarma ekiplerinden dev göçmen kaçakçılığı operasyonu

- İzmir'de jandarma ekiplerinden dev göçmen kaçakçılığı operasyonu Jandarma ekipleri 18 göçmen kaçakçılığı olayında 3 organizatör ve 631 göçmen yakaladı İzmir'de jandarma ekipleri tarafından Sahil Güvenlik Komutanlığı ile ortak gerçekleştirilen 18 ayrı göçmen kaçakçılığı operasyonunda,...
Seferihisar - 25.12.2021
'Unutulmayanlar Türk Sanat Müziği Konseri' muhteşem ve coşkulu geçti

'Unutulmayanlar Türk Sanat Müziği Konseri' muhteşem ve coşkulu geçti

Seferihisar Atatürk Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu tarafından düzenlenen 'Unutulmayanlar Türk Sanat Müziği Konseri' muhteşem ve coşkulu geçti.
Seferihisar - 24.12.2021
3 gencin yanarak can verdiği olayı, başka bir suçtan yakalanınca itiraf etti: Temizliğe başla mesajı aldım

3 gencin yanarak can verdiği olayı, başka bir suçtan yakalanınca itiraf etti: Temizliğe başla mesajı aldım

İzmir'de bir beton şirketinde çalışan Suriye uyruklu 3 işçi kaldıkları odada çıkan yangında hayatını kaybetti. İtfaiye, yangının ısıtıcıdan çıkmış olabileceğini ön görürken, adam yaralama suçundan gözaltına alınan Kemal Korukmaz 3 gencin ölümünü üstlendi. "Temizliğe başla" şeklinde mesajlar aldığını öne süren şahıs, odayı kundakladığını söyledi. Akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için muayene olması istenen Korukmaz, tutuklandı.
Seferihisar - 24.12.2021
İzmir Büyükşehir Belediyesinden üreticiye destek

İzmir Büyükşehir Belediyesinden üreticiye destek

İzmir Büyükşehir Belediyesinin küçük üreticiye desteği sürerken, bu kapsamda büyükşehir, Dikili'de yetiştiricilik eğitimlerini tamamlayan 37 üreticiye 143 küçükbaş hayvan hibe etti.
Seferihisar - 24.12.2021
Donmak üzere olan mültecileri deniz polisi kurtardı

Donmak üzere olan mültecileri deniz polisi kurtardı

İzmir'in Seferihisar ilçesinden Yunanistan'a geçmeye çalışan 16 düzensiz göçmen, soğuktan donmak üzereyken deniz polisi tarafından kurtarıldı.
Seferihisar - 24.12.2021
Son dakika haber: Donmak üzere olan mültecileri deniz polisi kurtardı

Son dakika haber: Donmak üzere olan mültecileri deniz polisi kurtardı

Bir son dakika haberine göre İzmir'in Seferihisar ilçesinden Yunanistan'a geçmeye çalışan 16 düzensiz göçmen, soğuktan donmak üzereyken deniz polisi tarafından kurtarıldı.
Seferihisar - 23.12.2021
AK Partili Aydın'dan 'Kubilay' filminin düğün salonunda gösterimine tepki

AK Partili Aydın'dan "Kubilay" filminin düğün salonunda gösterimine tepki

AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, Seferihisar Çağan Irmak Kültür Merkezinin yaklaşık 2 senedir hizmet vermemesi nedeniyle, şehit Asteğmen Kubilay'ın anlatıldığı filmin düğün salonunda gösterilmesini eleştirdi.
Seferihisar - 23.12.2021
Türkiye'de 2021 böyle geçti: Kasım

Türkiye'de 2021 böyle geçti: Kasım

Türkiye'de 2021'in kasım ayında, yerli inaktif Kovid-19 aşısı TURKOVAC için Acil Kullanım Onayı başvurusunun yapılması, şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'un hayatını kaybetmesi ve Tunceli'nin Mercan Dağları bölgesinde Eren Kış-6 Operasyonu'nun başlatılması, gündemin önemli...
Seferihisar - 23.12.2021
Son dakika: İzmir'de öldürdüğü kadını ormanlık alana atan sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

Son dakika: İzmir'de öldürdüğü kadını ormanlık alana atan sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

Gelen son dakika haberlerine göre İzmir'in Menderes ilçesinde, 20 yaşındaki Ayşe Nazlı Kınacı'nın cesedinin ormanlık alanda battaniyeye sarılı şekilde bulunmasına ilişkin hakkında "kasten öldürme, cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından dava açılan tutuklu sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 22,5...
Seferihisar - 22.12.2021
Devrim şehidi Kubilay için Demokrasi ve Laiklik Yürüyüşü yapılacak

Devrim şehidi Kubilay için Demokrasi ve Laiklik Yürüyüşü yapılacak

Şehit Asteğmen Kubilay ve arkadaşları için 23 Aralık'ta düzenlenecek anma programı belli oldu.
Seferihisar - 22.12.2021
Firari 4 zanlı, jandarma tarafından yakalandı

Firari 4 zanlı, jandarma tarafından yakalandı

İzmir'in Seferihisar, Kınık, Menderes ve Dikili ilçelerinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, çok sayıda suç kaydı ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şüpheli yakalandı.
Seferihisar - 22.12.2021
Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı

İzmir'de, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.
Seferihisar - 22.12.2021
'İzmir'e toz kondurmuyoruz'

"İzmir'e toz kondurmuyoruz"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "daha temiz ve doğayla uyumlu İzmir" vizyonu doğrultusunda Türkiye'ye örnek pek çok çalışmaya imza atıldı.
Seferihisar - 20.12.2021
'Minikler FeTeMM'le Buluşuyor Bilim Şenliği' Zirve Yapıyor

'Minikler FeTeMM'le Buluşuyor Bilim Şenliği' Zirve Yapıyor

'Minikler FeTeMM'le Buluşuyor Projesi' kapanış etkinlikleri kapsamında FeTeMM zirvesi düzenlendi.
Seferihisar - 17.12.2021
Ada Masalı dizisi nerede çekiliyor?

Ada Masalı dizisi nerede çekiliyor?

Yaz dizileri arasında büyük beğeni toplayarak yayın hayatına devam eden Ada Masalı dizisi nerede çekiliyor izleyiciler tarafından merak edildi. Ada Masalı nerede çekiliyor? Ada Masalı hangi şehirde? Ada nerede, hangi ada? İzmir Sığacık Kırlangıç adası nerede?
Seferihisar - 11.12.2021
İzmir açıklarında yardım isteyen 79 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında yardım isteyen 79 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 30 ve denize atılan 3 ile lastik botun motor arızası nedeniyle yardım talebinde bulunan 46 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Seferihisar - 11.12.2021
TOKİ'DEN YATIRIM FIRSATI; İZMİR'DE 93 ARSA AÇIK ARTIRMAYLA SATIŞA SUNULUYOR

TOKİ'DEN YATIRIM FIRSATI; İZMİR'DE 93 ARSA AÇIK ARTIRMAYLA SATIŞA SUNULUYOR

TOPLU Konut İdaresi Daire Başkanlığı (TOKİ) tarafından İzmir'in Aliağa, Bayındır, Çeşme, Foça, Güzelbahçe, Menderes, Seferihisar, Torbalı ve Urla ilçelerinde bulunan 93 adet arsa, açık artırma yoluyla satışa sunulacak.
Seferihisar - 10.12.2021
Seferihisar Belediyesi 'Çarşamba Sohbetleri' başladı

Seferihisar Belediyesi "Çarşamba Sohbetleri" başladı

Seferihisarlı kadınları hukuki hakları ve psikolojik sağlıkları konusunda bilgilendirmek ve bu konuda bilinçlendirmeyi hedefleyen "Çarşamba Sohbetleri" başladı.
Seferihisar - 09.12.2021
Tunç Soyer kimdir? FOX konuğu İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer kaç yaşında ve nereli? Tunç Soyer hayatı ve biyografisi!

Tunç Soyer kimdir? FOX konuğu İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer kaç yaşında ve nereli? Tunç Soyer hayatı ve biyografisi!

Bugün Fox Çalar Saat konuğu Tunç Soyer oldu. Vatandaşlar Tunç Soyer 'in hayatı ve kariyerini merak etti. İzmir Büyükşehir Belediye başkanı Tunç Soyer zaman zaman açıklamaları ve faaliyetleri ile gündem oluyor. Tunç Soyer hakkında merak edilenleri ve hayat hikayesini sizler için kaleme aldık. Tunç Soyer kimdir? Tunç Soyer kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Tunç Soyer hayatı ve biyografisi!
Seferihisar - 09.12.2021
TÜRKİYE'NİN AVOKADO MERKEZİ ANTALYA

TÜRKİYE'NİN AVOKADO MERKEZİ ANTALYA

TÜRKİYE'de son yıllarda hem üretici hem tüketicinin tercihi açısından en gözde meyveler arasındaki avokadoda hasat başladı.
Seferihisar - 07.12.2021
İzmir açıklarında 80 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 80 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ve Seferihisar açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 80 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Seferihisar - 06.12.2021
İzmir açıklarında 80 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 80 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, 80 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.
Seferihisar - 06.12.2021
Sığacık sahili yepyeni bir görünüme kavuştu

Sığacık sahili yepyeni bir görünüme kavuştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Sığacık'ta yaptığı kıyı düzenleme çalışması tamamlandı.
Seferihisar - 06.12.2021
Seferihisar Belediyesi 21. Mandalina Şenliği'nde binleri ağırladı

Seferihisar Belediyesi 21. Mandalina Şenliği'nde binleri ağırladı

Seferihisar'da yetişen mandalinanın hem İzmir, hem Türkiye, hem de yurt dışından kitlelere ulaşıp yeni pazarlar bulmasını hedefleyen şenlik, Şehitler Çeşmesi önünden kortej yürüyüşü ile başlayarak kapalı pazar yerinde devam etti.
Seferihisar - 06.12.2021
İzmir'de 'Mandalina Şenliği' düzenlendi

İzmir'de "Mandalina Şenliği" düzenlendi

Türkiye'nin ilk "sakin şehri (cittaslow)" Seferihisar'da, 21. Mandalina Şenliği düzenlendi.
Seferihisar - 05.12.2021
İzmir açıklarında lastik bottaki 24 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında lastik bottaki 24 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 24 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Seferihisar - 05.12.2021
Seferihisar'da turuncu şenlik

Seferihisar'da turuncu şenlik

21. Seferihisar Mandalina Şenliği başladı.
Seferihisar - 05.12.2021
İZMİR'DE KONUT FİYATLARI ARTIŞINDA REKOR

İZMİR'DE KONUT FİYATLARI ARTIŞINDA REKOR

İNGİLTERE'de bir emlak şirketi tarafından yapılan araştırma sonucunda dünyada son bir yılda konut fiyatlarının en çok arttığı şehirler açıklandı.
Seferihisar - 05.12.2021
İzmir depreminde yıkılan Cumhuriyet Sitesi davası sanıkları için hapis istemi

İzmir depreminde yıkılan Cumhuriyet Sitesi davası sanıkları için hapis istemi

İZMİR'de, geçen yıl meydana gelen 6.6'lık depremde, 10 kişinin yaralandığı Cumhuriyet Sitesi C Blok için hazırlanan iddianamede, 3 sanığın 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan ayrı ayrı 8 aydan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Seferihisar - 04.12.2021
Seferihisar'da özel eğitim öğrencilerinden çok özel sergi

Seferihisar'da özel eğitim öğrencilerinden çok özel sergi

Seferihisar'da özel eğitim ve rehabilitasyon öğrencileri, dönüşüm kaynaklı ürünlerle sergi açtı.
Seferihisar - 04.12.2021
İzmir'de Yunanistan unsurlarınca geri itilen 86 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'de Yunanistan unsurlarınca geri itilen 86 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili, Seferihisar ve Çeşme ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 86 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Seferihisar - 04.12.2021
Yunanistan'ın ölüme ittiği 52 göçmen kurtarıldı

Yunanistan'ın ölüme ittiği 52 göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ve Seferihisar açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot ve can salları içerisindeki 52 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik güçleri tarafından kurtarıldı.
Seferihisar - 03.12.2021
Seferihisar Belediyesi Bilim Şenliği başladı'

Seferihisar Belediyesi Bilim Şenliği başladı"

Seferihisar Belediyesi'nin Tübitak işbirliği ile 4 gün boyunca devam edecek Bilim Şenliği açılış töreni ile başladı.
Seferihisar - 03.12.2021
Seferihisar Belediyesi Bilim Şenliği başladı

Seferihisar Belediyesi Bilim Şenliği başladı

Seferihisar Belediyesi'nin Tübitak işbirliği ile 4 gün boyunca devam edecek Bilim Şenliği açılış töreni ile başladı.
Seferihisar - 03.12.2021
Çanakkale, 15. Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı'nda Büyük İlgi Gördü

Çanakkale, 15. Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı'nda Büyük İlgi Gördü

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı himayelerinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TÜRSAB Fuarcılık A. Ş. tarafından, 'Olmak istediğim her yer' temasıyla düzenlenen 15.
Seferihisar - 02.12.2021
İzmir'de kuvvetli sağanak bekleniyor

İzmir'de kuvvetli sağanak bekleniyor

İzmir'de, gece saatlerinde başlayacak sağanağın kuvvetini artıracağı tahmin ediliyor.
Seferihisar - 02.12.2021
Son dakika haber | Rektör Nükhet Hotar'dan DEÜ Hastanesinde doğum yapan düzensiz göçmen annelere ziyaret

Son dakika haber | Rektör Nükhet Hotar'dan DEÜ Hastanesinde doğum yapan düzensiz göçmen annelere ziyaret

Son dakika haberleri... Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Yunanistan unsurlarının lastik botla Türk kara sularına ittiği iki düzensiz göçmen kadını, doğum yaptıkları hastanede ziyaret etti.
Seferihisar - 02.12.2021
KONAK'TA ESKİ HİZMET BİNASINA KOMŞU OTEL KAYMA TEHLİKESİ NEDENİYLE BOŞALTILDI

KONAK'TA ESKİ HİZMET BİNASINA KOMŞU OTEL KAYMA TEHLİKESİ NEDENİYLE BOŞALTILDI

İZMİR'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremde hasar gördüğü gerekçesiyle yıkılan Konak Belediyesi eski hizmet binasının bitişiğinde yer alan 3 katlı otel, kayma tehlikesi nedeniyle bugün tahliye edildi.
Seferihisar - 02.12.2021
'Travel Turkey İzmir' 15'inci kez kapılarını açtı

"Travel Turkey İzmir" 15'inci kez kapılarını açtı

Bu yıl 15'inci kez kapılarını açan ve Türkiye'nin en büyük turizm fuarlarından "Travel Turkey İzmir", sektörün tüm paydaşlarını İzmir'de topladı.
Seferihisar - 02.12.2021
'15'İNCİ TRAVEL TURKEY İZMİR TURİZM FUARI' KAPILARINI AÇTI

'15'İNCİ TRAVEL TURKEY İZMİR TURİZM FUARI' KAPILARINI AÇTI

DÜNYA turizm trendlerini İzmir'de buluşturan 15'inci Travel Turkey İzmir ve TTI Outdoor, 58 farklı ülkeden gelen ziyaretçilerin katılımıyla kapılarını açtı.
Seferihisar - 02.12.2021
Hurdaya dönen araçtan burunları bile kanamadan çıktılar

Hurdaya dönen araçtan burunları bile kanamadan çıktılar

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Emniyet kemeri takılı olan yaşlı çift, kazayı burunları bile kanamadan atlattı.
Seferihisar - 02.12.2021
Ada Masalı nerede çekiliyor? Dizi hangi il ve ilçede çekiliyor? Ada Masalı dizisindeki ada nerede?

Ada Masalı nerede çekiliyor? Dizi hangi il ve ilçede çekiliyor? Ada Masalı dizisindeki ada nerede?

Ekranların sevilen dizisi Ada Masalı dizisinin nerede çekim yapıldığı merak ediliyor. Peki, Ada Masalı nerede çekiliyor? Ada Masalı dizisi hangi ilde, ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri Türkiye'nin hangi bölgesinde yapılmıştır? Ada Masalı nerede çekiliyor? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapıldı? Dizideki ada nerede? Ada Masalı dizisi hangi şehirde çekiliyor? Ada Masalı dizisindeki ada nerede, hangi ilimizde? İşte detaylar...
Seferihisar - 01.12.2021
Depremde 11 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi: Yıkılmanın sebebi kolonun kesilmesi

Depremde 11 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi: Yıkılmanın sebebi kolonun kesilmesi

İZMİR'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremde 11 kişinin öldüğü Yağcıoğlu Apartmanı davasında sanıklarının yargılanmasına devam edildi.
Seferihisar - 01.12.2021
Son dakika haberleri | Yunanistan unsurlarının ölüme ittiği Senegalli anne ikizlerini Türkiye'de kucağına aldı

Son dakika haberleri | Yunanistan unsurlarının ölüme ittiği Senegalli anne ikizlerini Türkiye'de kucağına aldı

Son dakika haberler... Yunanistan askerleri tarafından Ege Denizi'nde can salıyla geri itilen düzensiz göçmenler arasında yer alan Senegalli Zeynep Samua, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldıktan sonra kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesinde ikizlerini dünyaya getirdi.
Seferihisar - 01.12.2021
Seferihisar ilçesinde esnafın yıllardır beklediği sanayi bölgesi için geri sayım

Seferihisar ilçesinde esnafın yıllardır beklediği sanayi bölgesi için geri sayım

Konutlar arasında dağınık ikamet eden sanayi esnafı için AK Parti Seferihisar teşkilatı tarafından başlatılan süreçte sona gelindi.
Seferihisar - 30.11.2021
Seferihisar Ürkmez Mahallesi'ne sanayi sitesi yapılacak

Seferihisar Ürkmez Mahallesi'ne sanayi sitesi yapılacak

Seferihisar ilçesi Ürkmez Mahallesi'ne sanayi sitesi yapılması için çalışma başlatıldı.
Seferihisar - 30.11.2021
Ege'de fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

Ege'de fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

Ege'de dünden bu yana görülen fırtına, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Seferihisar - 30.11.2021
Ege'de fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

Ege'de fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

Gündoğdu Meydanında taşan deniz Meydanda ve yolda oluşan su birikintileri Dalgaların şiddetiyle sökülen parke taşları Ege'de fırtına hayatı olumsuz etkiliyor İzmir'de deniz taşması nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, sahil bandındaki yol araç trafiğine kapatıldı.
Seferihisar - 30.11.2021
Fay hattındaki 110 ilçe hangileri?

Fay hattındaki 110 ilçe hangileri?

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Okan Tüysüz, Marmara'da beklenen büyük depremin olma zamanının geldiğini söyledi. 24 kentin fay hattı üzerinde bulunduğunu hatırlatan Prof. Dr. Tüysüz, 45 il alanında, fay hattı üzerindeki 110 ilçeyi açıkladı.
Seferihisar - 30.11.2021
'Marmara depreminin zamanı geldi' diyen Prof. Dr. Tüysüz, fay hattındaki 110 ilçeyi paylaştı

"Marmara depreminin zamanı geldi" diyen Prof. Dr. Tüysüz, fay hattındaki 110 ilçeyi paylaştı

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Okan Tüysüz, Marmara'da beklenen büyük depremin olma zamanının geldiğini söyledi. 24 kentin fay hattı üzerinde bulunduğunu hatırlatan Prof. Dr. Tüysüz, 45 il alanında, fay hattı üzerindeki 110 ilçeyi açıkladı.
Seferihisar - 30.11.2021
Ceneviz Ticaret Yolu konferansında Vali Köşger'den önemli açıklamalar

Ceneviz Ticaret Yolu konferansında Vali Köşger'den önemli açıklamalar

İzmir Ticaret Odasında (İZTO) düzenlenen "UNESCO Listesindeki Varlığımız 'Ceneviz Ticaret Yolu'nun İzinden Gidiyoruz" başlıklı konferansta konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Yağı ve şekeri bir araya getiriyoruz ama onu usta bir elle karmazsak helvayı yapamayız.
Seferihisar - 29.11.2021
Hepsiemlak, 'Türkiye'nin en pahalı il ve ilçeleri'ni açıkladı

Hepsiemlak, "Türkiye'nin en pahalı il ve ilçeleri"ni açıkladı

Hepsiemlak, emlak sektörünün son bir yılda sergilediği performansı masaya yatırarak, "Türkiye'nin en pahalı il ve ilçeleri"ni açıkladı.
Seferihisar - 28.11.2021
İzmir'de batan tekneler karaya çıkarıldı

İzmir'de batan tekneler karaya çıkarıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına, balıkçı teknelerinin su alarak batmasına yol açtı.
Seferihisar - 28.11.2021
Seferihisar'da fırtına etkili oldu

Seferihisar'da fırtına etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İzmir'in kuzey ilçeleri için yaptığı uyarıların ardından ilçelerde sağanak yağış etkili oldu.
Seferihisar - 27.11.2021
İzmir'de batan tekneler karaya çıkarıldı

İzmir'de batan tekneler karaya çıkarıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına, balıkçı teknelerinin su alarak batmasına yol açtı.
Seferihisar - 27.11.2021
2 teknenin alabora olduğu Seferihisar'da balıkçılardan önlem

2 teknenin alabora olduğu Seferihisar'da balıkçılardan önlem

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle 2'si alabora olan, 4'ü de hasar gören 6 tekne bölgeden kaldırıldı.
Seferihisar - 27.11.2021
Seferhisar'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Seferhisar'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Seferhisar'da fırtına hayatı olumsuz etkilediİZMİR'in Seferihisar ilçesinde, dün akşam saatlerinde etkisini gösteren fırtına nedeniyle kıyıda bağlı olan iki amatör balıkçı teknesi alabora oldu, 4 teknede de hasar meydana geldi.
Seferihisar - 27.11.2021
Seferihisar'da kuvvetli rüzgar teknelere zarar verdi

Seferihisar'da kuvvetli rüzgar teknelere zarar verdi

İzmir'in Seferihisar ilçesinde etkili olan rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.
Seferihisar - 27.11.2021
İzmir'de fırtına tekneleri batırdı

İzmir'de fırtına tekneleri batırdı

İzmir'de fırtına tekneleri batırdı İzmir'in Seferihisar ilçesinde fırtına nedeniyle iki tekne alabora olurken kıyıda bağlı olduğu iplerinden kopan iki amatör balıkçı teknesi de battı.
Seferihisar - 26.11.2021
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem konutları teslim töreninde konuştu: (2)

Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem konutları teslim töreninde konuştu: (2)

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afetlerin ne zaman yaşanacağı bilinmediği için bir kez daha tüm vatandaşlarımıza riskli yapılarını süratle dönüşüme sokmaları çağrısında bulunuyorum.
Seferihisar - 26.11.2021
ESHOT'un 2022 bütçesi onaylandı

ESHOT'un 2022 bütçesi onaylandı

ESHOT'un 2022 yılı bütçesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde oy çokluğuyla kabul edildi.
Seferihisar - 26.11.2021
İzmir'de öğrenci servisi bulamayan köy muhtarları çözüm arıyor

İzmir'de öğrenci servisi bulamayan köy muhtarları çözüm arıyor

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki üç köyde oturan 30 öğrenciyi ilçe merkezindeki okullara taşıyacak servis bulunması için muhtarlar girişimde bulundu.
Seferihisar - 26.11.2021

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