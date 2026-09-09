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İzmir'de kuyumcuya sahte altın satan 2 şüpheli tutuklandı

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İzmir'in Seferihisar ilçesinde kuyumcuya sahte altın satan 2 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde kuyumcuya sahte altın satan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Seferihisar'daki bir kuyumcuya gelen 2 kişi, 10 gram altın karşılığında 68 bin lira aldıktan sonra iş yerinden ayrıldı.

Daha sonra incelediği altınların sahte olduğunu fark eden kuyumcu, durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekipleri, Muğla'nın Milas ilçesinde olduğunu belirlediği zanlıları yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde 24 bin 900 lira ile 2 cep telefonu ele geçirildi.

Seferihisar'a getirilen zanlılar, işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
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