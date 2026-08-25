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Sığacık'ta Tarihi Av: 260 Kilogramlık Dev Orkinos Yakalandı

Sığacık'ta Tarihi Av: 260 Kilogramlık Dev Orkinos Yakalandı
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İzmir'in Seferihisar ilçesi Sığacık açıklarında, 'Target' isimli tekneyle denize açılan balıkçılar, 2 metre 80 santimetre boyunda ve 260 kilogram ağırlığında dev bir mavi yüzgeçli orkinos yakaladı. Zorlu mücadele sonucunda tekneye alınan balık, bölgede bugüne kadar kaydedilen en büyük orkinos avlarından biri olarak 'Sığacık rekoru' şeklinde değerlendirildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi Sığacık açıklarında 2 metre 80 santimetre uzunluğunda ve tam 260 kilogram ağırlığında dev mavi yüzgeçli orkinos yakalandı.

Sığacık açıkları, sportif balıkçılık anlamında tarihi günlerinden birine sahne oldu. İbrahim Uslu'nun kaptanlığını yaptığı 'Target' isimli tekneyle denize açılan balıkçılar, dev bir mavi yüzgeçli orkinos yakaladı. Uzun süren ve oldukça zorlu geçen mücadelenin ardından tekneye yaklaştırılan balığın 2 metre 80 santimetre boyunda ve 260 kilogram ağırlığında olduğu belirlendi.

Sığacık için yeni rekor

Bölgede bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük orkinos avlarından biri olarak kayıtlara geçen 260 kilogramlık dev balık, görenleri şaşkına çevirdi. Hem boyutu hem de ağırlığıyla 'Sığacık rekoru' olarak değerlendirilen dev orkinosun teknenin yanındaki görüntüleri, büyük balık avının zorluğunu gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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