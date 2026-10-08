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İzmir Seferihisar'da 563 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

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İzmir Seferihisar'da 563 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı
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İzmir'in Seferihisar ilçesinde jandarmanın bir araç ve iş yerinde yaptığı aramada toplam 563 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir araç ve iş yerinde yapılan aramalarda toplam 563 adet sentetik hap ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Seferihisar ilçesi Bengiler Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçtaki E.D., Y.Y. ve A.E.Y.'nin yapılan üst aramasında 23 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi. Şüphelilerden E.D.'ye ait iş yerinde gerçekleştirilen aramalarda ise 540 uyuşturucu hap daha tespit edildi. Operasyon neticesinde toplam 563 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

2 şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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