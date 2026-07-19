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İzmir'de 80 düzensiz göçmen yakalandı, 7 kişi kurtarıldı

İzmir'de 80 düzensiz göçmen yakalandı, 7 kişi kurtarıldı
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İzmir'in Seferihisar ve Çeşme ilçelerinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 80 düzensiz göçmen yakalanırken, makine arızası yapan bir teknede mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı.

İzmir'in Seferihisar ve Çeşme ilçelerinde 80 düzensiz göçmen yakalandı, 7 kişi kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında sahil güvenlik mobil kıyı gözetleme aracı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu belirlendi.

Görevlendirilen sahil güvenlik botu tarafından durdurulan lastik bottaki 17'si çocuk 40 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Çeşme açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.

Ekiplerce durdurulan lastik bottaki 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Aynı ilçe açıklarında 7 kişinin olduğu bir teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla 7 kişi kurtarıldı, tekne ise halat yardımıyla Çeşmealtı Limanı'na çekildi.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol
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