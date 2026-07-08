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Plaj saldırganı tutuklandı

Plaj saldırganı tutuklandı
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İzmir Seferihisar'da bir plajda anne ve kızına hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan şüpheli, savcılığın itirazı üzerine yeniden yakalanarak tutuklandı.

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki bir plajda anne ve kızına hakaret ettiği gerekçesiyle başlatılan soruşturmada, adli kontrol kararına yapılan itirazın ardından yeniden gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Olay, 3 Temmuz tarihinde Seferihisar ilçesi Mersin Alanı Mahallesi'nde bulunan bir plajda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plajda İ.A. ile A.A. ve kızı arasında tartışma çıktı. A.A.'nın, kendisine ve kızına hakaret edildiğini belirterek şikayetçi olması üzerine Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığınca "nefret ve ayrımcılık" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

İtiraz üzerine yakalama kararı çıkarıldı

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan İ.A., sevk edildiği hakimlikçe ilk etapta adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karara Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildi. İtirazı değerlendiren Seferihisar 3. Asliye Ceza Mahkemesi, şüphelinin kaçma ve delilleri karartma şüphesinin bulunması nedeniyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi.

Manisa'da yakalandı

Hakkında yakalama kararı çıkarılan zanlı İ.A., dün polis ekipleri tarafından Manisa'da yakalanarak Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanan İ.A., cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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