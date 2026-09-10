“Aşkım”lı mesajlardan SGK detayı çıktı! İfadesinde her şeyi anlattı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İsmail Yetişkin ile dosya kapsamında para trafiği tespit edilen Sultan Acar arasındaki yazışmalar gün yüzüne çıktı. İkili arasındaki mesajlar, Acar'ın fiilen çalışmadığı bir şirkette usulsüz şekilde sigortalı gösterildiğini ortaya koydu.

WHATSAPP MESAJLARINDA DİKKAT ÇEKEN HİTAPLAR

Yolsuzluk iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında incelenen dijital materyallerde, tutuklu İsmail Yetişkin ile Sultan Acar arasındaki iletişim kayıtları tespit edildi. Dosyaya giren WhatsApp mesajlarında “Aşkım”, “hayatım”, “bebeğim” hitaplarının yer aldığı görüldü. Mesajların geriye dönük incelenmesi sonucunda, İsmail Yetişkin’in talebi doğrultusunda Sultan Acar'ın, Zeki Seyyar isimli şahsa ait bir şirkette iki yıl boyunca sigortalı olarak gösterildiği anlaşıldı.

FİİLEN ÇALIŞMADAN YAPILAN SGK KAYDI İTİRAF EDİLDİ

Soruşturmanın en belirgin usulsüzlük başlıklarından biri olan sigorta kaydı, ortaya çıkan mesajlaşmalarla da doğrulandı. İncelenen kayıtlarda Yetişkin’in Acar'a yönelik, “Aşkım Zeki yanımda, senin sigortanın ay sonunda yattığını söylüyor” şeklindeki mesajı süreci gözler önüne serdi.

Sultan Acar’ın alınan ifadesi, bu mesajlaşmanın perde arkasını aydınlattı. Acar, sigorta işleminin İsmail Yetişkin’in devreye girmesi sayesinde onun arkadaşı olan Zeki Seyyar’a ait iş yerinden yapıldığını beyan etti. Kurumda fiilen hiç çalışmadığını ve Zeki Seyyar’ı sadece bir kez gördüğünü açıkça itiraf eden Acar, sigorta masraflarını ise kendisinin karşıladığını söyledi. Acar'ın bu itirafıyla birlikte, kayıtlardaki “Zeki yanımda, senin sigortan...” konuşmasının Yetişkin aracılığıyla sağlanan SGK kaydıyla ilgili olduğu resmen tutanaklara geçmiş oldu.

Kaynak: Haberler.com