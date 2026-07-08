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Balkonda uyuyan kişiye saldırıp öldüren ayı vuruldu

Balkonda uyuyan kişiye saldırıp öldüren ayı vuruldu
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İzmir Seferihisar'da evinin balkonunda uyuyan 70 yaşındaki Osman Gültaş'a saldırarak ölümüne neden olan ayı, vatandaşlar tarafından silahla vurularak öldürüldü.

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, evinin balkonunda uyuyan Osman Gültaş'a (70) saldırıp ölümüne neden olan ayı, vatandaşlar tarafından silahla vurularak, öldürüldü.

Olay, 3 Temmuz saat 23.00 sıralarında, Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Tek katlı evinin balkonunda uyuyan Osman Gültaş'a ayı saldırdı. Ayı, balkondan yaklaşık 20 metre sürüklediği Gültaş'ı yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Gültaş, Seferihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gültaş, buradan da Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Gültaş, bir gün sonra sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Ayının yakalanması için çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonunda başkalarına zarar vermemesi için ayı, vatandaşlar tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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