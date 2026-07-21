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İzmir açıklarında 32 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında 32 düzensiz göçmen yakalandı
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İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik tarafından 32 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot durduruldu.

Bottaki 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Metin Aydemir
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