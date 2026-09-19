Haberler

İzmir'in Seferihisar, Urla ve Foça ilçelerinde 70 düzensiz göçmen yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+72 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sahil Güvenlik açıklamasına göre, İzmir'in Seferihisar, Urla ve Foça ilçelerinde 70 düzensiz göçmen yakalandı. Seferihisar açıklarında 1'i çocuk 32, Urla'da 23, Foça'da 2'si çocuk 15 düzensiz göçmen yakalanıp İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir'in Seferihisar, Urla ve Foça ilçelerinde 70 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar açıklarında görevli Sahil Güvenlik mobil kıyı gözetleme aracı, lastik botta bir grup düzensiz göçmen bulunduğunu belirledi.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik gemisi ve botu tarafından durdurulan lastik bottaki 1'i çocuk 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Urla ilçesi Önen Koyu mevkisinde ise Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, müşterek operasyonla kara üzerindeki 23 düzensiz göçmeni yakaladı.

Ekipler, Foça ilçesinde de mobil kıyı gözetleme aracıyla karada tespit edilen 2'si çocuk 15 düzensiz göçmeni, İlçe Jandarma Komutanlığı personeliyle düzenlenen operasyonda yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA
Rize'de sular çekilmeye başladı, zarar ortaya çıktı! İyidere ve Pazar'da iş yerlerinde temizlik sürüyor

Sular çekilince ortaya çıktı! Zarar milyonlarca lirayı buldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'ta Trossard şoku! Yıldız futbolcunun topuk kemiğinde travmatik ödem saptandı

Süper Lig devinde deprem! Takımın yıldızından kötü haber
Sanatçı Asena Trabzon'a geldi, sözünü tuttu

Ünlü sanatçı Asena Trabzon'a geldi, aylar önce verdiği sözü tuttu
Paraları borsada batırıp ortadan kayboldu! Alacaklılardan geride kalan eş ve çocuklara tehdit

Borsada batırıp kayboldu! Eşi ve çocukları tehdit altında
İki DNA testi de babalığı doğruladı ama oğlu 9 yıldır kimliksiz! Ne okula ne hastaneye gidebiliyor

9 yıllık kimlik çilesi! İki DNA testi de mahkemeye yetmedi
Çöpten kazandığı parayla bir derneği ayakta tuttu

Çöpten servet çıktı!
Sivas merkezli 7 ilde siber dolandırıcılık operasyonu! Şüphelilerin hesaplarında 850 milyon TL hareket

7 ilde eş zamanlı baskın! Hesaplarındaki rakam dudak uçuklattı
Dedektörle arama yaptığı tarlasında hazine buldu

Bulduğu hazineyle hayatı kurtuldu