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Sahil Güvenlik ve jandarma İzmir'de 3 ayrı operasyonda 73 düzensiz göçmen yakaladı

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Sahil Güvenlik ve jandarma İzmir'de 3 ayrı operasyonda 73 düzensiz göçmen yakaladı
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İzmir’de Sahil Güvenlik ve jandarmanın Seferihisar, Urla ile Foça’da gerçekleştirdiği 3 operasyonda toplam 73 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir'in Seferihisar, Urla ve Foça ilçelerinde Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda toplam 73 düzensiz göçmen yakalandı.

18 Eylül günü saat 05.10 sıralarında Seferihisar ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-3511) tarafından hareket halindeki bir lastik bot içerisinde düzensiz göçmen grubunun olduğu tespit edildi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-109) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-24) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Karada müşterek operasyonlar

Aynı gün saat 05.30 sıralarında Urla ilçesi Önen Koyu mevkiinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine ekipler tekrar harekete geçti. Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Urla İlçe Jandarma Komutanlığı personelinin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonla, karada tespit edilen 23 düzensiz göçmen yakalandı. Gece saat 23.30 sıralarında ise Foça ilçesinde Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-103) tarafından karada yeni bir göçmen grubunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Foça/Koldestim) ve Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Müşterek yürütülen çalışmada 17 düzensiz göçmen daha kıskıvrak yakalandı.

Operasyonlarda yakalanan toplam 73 düzensiz göçmenin; 20'sinin Yemen, 11'inin Etiyopya, 11'inin Sudan, 10'unun Çad, 7'sinin Kamerun, 7'sinin Kongo, 3'ünün Filistin, 2'sinin Angola, 1'inin Suriye ve 1'inin Senegal uyruklu olduğu belirlendi. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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