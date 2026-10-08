İzmir Seferihisar'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

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İzmir'in Seferihisar ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komuntanlığı ekipleri, plakası belirtilmeyen otomobili Bengiler Mahallesi yolunda durdurdu.

Araçtaki 3 şüphelinin üzerilerinde ve bir iş yerinde yapılan aramalarda 563 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA