İtfaiyeci eski sevgili evini kundakladı! Ağır yaralanan Ebru, yaşam savaşını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Seferihisar’da eski erkek arkadaşının benzin dökerek ateşe verdiği evinde ağır yaralanan Ebru Serep, yaşamını yitirdi. Serep’in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Hıdırlık Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde 7 Ekim’de yaşanan olayda ağır yaralanan Ebru Serep, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı. Serep, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

EVİNİ BENZİN DÖKEREK ATEŞE VERDİ

İtfaiye eri A.K., henüz belirlenemeyen bir nedenle 7 Ekim’de, Hıdırlık Mahallesi’ndeki bir apartmanda yaşayan eski kız arkadaşı Ebru Serep’in evini benzin dökerek ateşe vermişti. Söndürülen yangında Serep ağır yaralanmıştı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Olayın ardından kaçan A.K., düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklanmıştı. Şüpheli hakkında, kadını tehdit ettiği ve ona hakaret ettiği iddiasıyla daha önce uzaklaştırma tedbiri uygulandığı öğrenilmişti.

Kaynak: AA