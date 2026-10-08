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Jandarma İzmir Seferihisar'da 37 kaçak göçmen yakaladı, kamyonet sürücüsü tutuklandı

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Jandarma İzmir Seferihisar'da 37 kaçak göçmen yakaladı, kamyonet sürücüsü tutuklandı
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İzmir'in Seferihisar ilçesinde jandarma, yol kontrolünde durdurduğu kapalı kasa kamyonetin arka kasasında göçmen taşındığını tespit etti. Çevrede yapılan araştırmada 37 kaçak göçmen yakalandı, kamyonet sürücüsü tutuklandı.

(İZMİR) - İzmir'in Seferihisar ilçesinde, jandarma 37 kaçak göçmeni yakaladı. Göçmenleri taşıdığını itiraf eden kamyonet sürücüsü İ.Ö. tutuklandı.

Seferihisar'da İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine takibe aldıkları kapalı kasa kamyoneti, 4 Ekim'de yol kontrol noktasında durdurdu. Aracın arka kasasında göçmen taşındığı tespit etti. Doğanbey Tatbikat Alanı ve çevresinde yapılan araştırma soncunda 37 kaçak göçmen yakalandı.

Göçmenleri taşıdığını itiraf ettiği belirtilen sürücü İ.Ö. ise gözaltına alındı. İ.Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: ANKA
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