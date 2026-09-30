İzmir Seferihisar'da 1'i çocuk 9 düzensiz göçmen yakalandı, Göç İdaresi'ne gönderildi

İzmir Seferihisar'da 1'i çocuk 9 düzensiz göçmen yakalandı, Göç İdaresi'ne gönderildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Seferihisar ilçesinde Azmak Koyu mevkisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler kara üzerinde 1'i çocuk 9 düzensiz göçmeni yakaladı; işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde 9 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Azmak Koyu mevkisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kara üzerinde 1'i çocuk 9 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA