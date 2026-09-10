Seferihisar Belediye Başkanı’nın hangi partili olduğu, özellikle yerel seçimlerin ardından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Seferihisar Belediye Başkanı hangi partili, Seferihisar Belediye Başkanı kim? İşte merak edilen soruların yanıtları.

SEFERİHİSAR BELEDİYE BAŞKANI İSMAİL YETİŞKİN KİMDİR, HANGİ PARTİLİ?

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’in hayatı, siyasi kariyeri ve hangi partiden olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Uzun yıllardır siyasetin içerisinde yer alan Yetişkin, Seferihisar’da belediye başkanlığı görevini sürdürüyor. Peki, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin kimdir, hangi partili? İşte İsmail Yetişkin’in hayatı ve siyasi kariyerine ilişkin merak edilenler.

İSMAİL YETİŞKİN KİMDİR?

İsmail Yetişkin, 1976 yılında İzmir’in Seferihisar ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatının ardından siyasete yönelen Yetişkin, genç yaşlardan itibaren aktif olarak siyasi çalışmaların içerisinde bulundu.

İdeal bir toplum ve daha güzel bir Seferihisar hedefiyle siyasetle ilgilenen Yetişkin, siyasi kariyerinin önemli bölümünü Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bünyesinde geçirdi.

İSMAİL YETİŞKİN HANGİ PARTİLİ?

İsmail Yetişkin, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) mensubudur. Siyasi hayatına CHP’de başlayan Yetişkin, uzun yıllar boyunca partinin Gençlik Kolları ve İlçe Başkanlığı görevlerinde aktif olarak görev aldı.

Yetişkin, toplam 27 yıllık siyasi geçmişi boyunca CHP teşkilatında farklı görevler üstlenerek Seferihisar’ın yerel siyasetinde tanınan isimlerden biri oldu.

İSMAİL YETİŞKİN’İN SİYASİ KARİYERİ

İsmail Yetişkin’in siyasi kariyeri gençlik döneminde başladı. CHP çatısı altında Gençlik Kolları çalışmalarında görev alan Yetişkin, ilerleyen yıllarda Seferihisar İlçe Başkanlığı görevini de üstlendi.

Yerel siyasette edindiği deneyimin ardından belediye başkanlığı için aday olan Yetişkin, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Seferihisar Belediye Başkanı seçildi.

İSMAİL YETİŞKİN NE ZAMAN BELEDİYE BAŞKANI OLDU?

İsmail Yetişkin, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Seferihisar Belediye Başkanı oldu. Göreve gelmesinin ardından ilçede belediye başkanlığı görevini yürütmeye başladı.

Yetişkin, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde yeniden aday olarak ikinci kez Seferihisar Belediye Başkanı seçildi.

İSMAİL YETİŞKİN’İN MESLEĞİ NE?

Siyasetin yanı sıra iş hayatında da aktif olan İsmail Yetişkin, çalışma hayatına tarım ve ticaret alanlarında başladı. Uzun yıllar Seferihisar’ın simgesel noktalarından biri olan Dutlaraltı’nda esnaflık yaptı.

İş hayatındaki deneyiminin yanı sıra uzun süre CHP teşkilatında görev alan Yetişkin, siyasi ve mesleki çalışmalarını Seferihisar merkezli olarak sürdürdü.

İSMAİL YETİŞKİN EVLİ Mİ, ÇOCUKLARI VAR MI?

İsmail Yetişkin evlidir ve iki çocuk babasıdır. Özel hayatını büyük ölçüde kamuoyundan uzak sürdüren Yetişkin, çalışmalarına Seferihisar Belediye Başkanı olarak devam etmektedir.

İSMAİL YETİŞKİN’İN SİYASİ GEÇMİŞİ

Yaklaşık 27 yıl boyunca CHP içerisinde çeşitli görevlerde bulunan İsmail Yetişkin, Seferihisar’ın yerel siyasetinde uzun yıllara dayanan bir deneyime sahip. Gençlik Kolları ve İlçe Başkanlığı görevlerinin ardından belediye başkanlığına uzanan siyasi kariyerini, 2019 ve 2024 seçimlerindeki başarılarıyla sürdürdü.