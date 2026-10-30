İzmir'de Seferihisar, Urla ve Karaburun'da Sahil Güvenlik 76 düzensiz göçmen yakaladı

İzmir'de Seferihisar, Urla ve Karaburun'da Sahil Güvenlik 76 düzensiz göçmen yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sahil Güvenlik Komutanlığı, İzmir'in Seferihisar ilçesinde lastik botlarda 9'u çocuk 57, Urla ve Karaburun ilçelerinde karada 3'ü çocuk 19 düzensiz göçmen yakaladı. Yakalanan 76 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
İzmir'in Seferihisar, Urla ve Karaburun ilçelerinde 76 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı tarafından lastik botlarda bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.
Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik botları, hareket halindeki 2 lastik bottaki 9'u çocuk toplam 57 düzensiz göçmeni yakaladı.
Urla ve Karaburun ilçelerinde de kara üzerinde 3'ü çocuk 19 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.