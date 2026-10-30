Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İzmir'de Seferihisar, Urla ve Karaburun'da Sahil Güvenlik 76 düzensiz göçmen yakaladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sahil Güvenlik Komutanlığı, İzmir'in Seferihisar ilçesinde lastik botlarda 9'u çocuk 57, Urla ve Karaburun ilçelerinde karada 3'ü çocuk 19 düzensiz göçmen yakaladı. Yakalanan 76 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir'in Seferihisar, Urla ve Karaburun ilçelerinde 76 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı tarafından lastik botlarda bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik botları, hareket halindeki 2 lastik bottaki 9'u çocuk toplam 57 düzensiz göçmeni yakaladı.

Urla ve Karaburun ilçelerinde de kara üzerinde 3'ü çocuk 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
Hükümetin uyarısıyla halk marketleri boşalttı! Ülke kıyamete hazırlanıyor

Hükümetin uyarısı market raflarını boşalttı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kupada büyük sürpriz! 3. Lig ekibi Süper Lig'den düşen takıma gol yağdırdı

3. Lig ekibi Süper Lig'den düşen takıma gol yağdırdı
Osmangazi Köprüsü’nde Cumhuriyet coşkusu: 19 ülkeden 6 bin 500 kişi koştu

Osmangazi Köprüsü’nde Cumhuriyet coşkusu: 19 ülkeden 6 bin 500 kişi koştu
Yemek sofrasında evlat dehşeti: Babasını bıçakla öldürdü

Yemek sofrasında vahşet! Babasını katletti
Nevzat Aydın'dan 1 milyon avro isteyip tehdit eden 4 şüpheli gözaltına alındı

Nevzat Aydın'ın tehdit iddiasından sonra operasyon
Mbappe'nin bir sözü ortalığı karıştırdı! Formalarını yaktılar

Dünyaca ünlü isim bu gidişle geceleri rahat yatamayacak
Arnavutluk Meclisi'nde protesto: Muhalefet kürsüyü işgal etti

Meclis karıştı: Sokaktaki öfke parlamentoya taştı!
İspanya'daki hızlı tren faciasında can kaybı arttı! Yetkililerden kahreden bir çağrı var

Tren faciasında can kaybı arttı! Yetkililerden kahreden bir çağrı var