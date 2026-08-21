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İzmir'de firari yakalandı: 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı

İzmir'de firari yakalandı: 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı
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İzmir'in Seferihisar ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, 13 ayrı suçtan hakkında toplam 15 yıl 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 21 aydır aranan firari yakalandı.

(İZMİR) – İzmir'in Seferihisar ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, 13 ayrı suçtan hakkında toplam 15 yıl 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 21 aydır aranan firari yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalarda, 13 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 15 yıl 7 gün hapis cezası bulunan ve 21 aydır aranan T.Ç.'nin Seferihisar ilçesi Bengiler Mahallesi'nde bulunduğu tespit edildi.

Firari T.C., Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan T.Ç.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: ANKA
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