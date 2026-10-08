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İzmir'de itfaiyeci, eski sevgilisinin evini benzinle ateşe verdiği iddiasıyla tutuklandı! Genç kadın yaşam mücadelesi veriyor

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İzmir'de itfaiyeci, eski sevgilisinin evini benzinle ateşe verdiği iddiasıyla tutuklandı! Genç kadın yaşam mücadelesi veriyor Haber Videosunu İzle
İzmir'de itfaiyeci, eski sevgilisinin evini benzinle ateşe verdiği iddiasıyla tutuklandı! Genç kadın yaşam mücadelesi veriyor
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İzmir'in Seferihisar ilçesinde Gümüldür İtfaiyesi'nde görevli A.K., yaklaşık 10 yıl ilişki yaşadığı E.S.'nin evini benzin dökerek ateşe verdiği iddiasıyla tutuklandı. Yangında ağır yaralanan kadın Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde yaşam mücadelesi verirken, evdeki köpeği telef oldu. Şüpheli, kasıtlı yangın çıkarma ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlamalarıyla cezaevine gönderildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, eski sevgilisinin evini benzin dökerek kasıtlı olarak ateşe verdiği iddia edilen itfaiye personeli tutuklandı. Yangında itfaiyecinin eski sevgilisi ağır yaralanırken, evdeki köpeği ise telef oldu.

Olay, İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Gümüldür İtfaiyesi'nde personel olarak görev yapan A.K., yaklaşık 10 yıl ilişki yaşadığı eski sevgilisi E.S.'nin evini hedef aldı. Bir akaryakıt istasyonundan bidonla benzin aldığı öne sürülen şüpheli A.K., E.S.'nin Seferihisar'daki evine giderek benzini döktü ve evi kasıtlı olarak ateşe verdi.

GENÇ KADIN YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Çıkan yangında alevlerin arasında kalan E.S. ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak evden çıkarılan genç kadın, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. E.S.'nin hastanedeki yaşam mücadelesi sürerken, evde bulunan köpeğinin ise yangında telef olduğu belirlendi.

ŞÜPHELİ İTFAİYECİ TUTUKLANDI

Yıllarca yangınlara müdahale eden itfaiye personeli A.K., olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, kasıtlı olarak yangın çıkarma ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlamalarıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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