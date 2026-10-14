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İzmir Seferihisar'da yangında yaralanan Ebru Serep, bir hafta sonra yaşamını yitirdi

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İzmir Seferihisar'da yangında yaralanan Ebru Serep, bir hafta sonra yaşamını yitirdi
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İzmir'in Seferihisar ilçesinde evinde çıkan yangında yaralanan Ebru Serep (51), 1 hafta sonra yaşamını yitirdi. Evi ateşe verdiği iddiasıyla tutuklanan eski sevgilisi Abdullah Karabina'nın ifadesinde kıskançlık nedeniyle tartıştıklarını söylediği öğrenildi.

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde evinde çıkan yangında yaralanan Ebru Serep (51), 1 hafta sonra yaşamanı yitirdi. Evi ateşe verdiği iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanan eski sevgilisi Abdullah Karabina (45) ifadesinde, başka kişilerle görüştüğünü ileri sürdüğü Serep ile 'kıskançlık' nedeniyle birçok kez tartıştıklarını söyledi.

Olay, 6 Ekim günü Hıdırlık Mahallesi 59 Sokak'ta meydana geldi. Ebru Serep, evinde çıkan yangında ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle evden çıkarılan Serep, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Serep, bir hafta sonra yaşamını yitirdi.

Olaya ilişkin çalışma başlatan Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Serep'in yaklaşık 10 yıl ilişki yaşadığı eski sevgilisi Gümüldür İtfaiyesi personeli Abdullah Karabina'yı gözaltına aldı. Akaryakıt istasyonundan bir bidon benzin alıp evi ateşe verdiği öne sürülen Karabina, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Abdullah Karabina'nın sorgusunda başka kişilerle görüştüğünü ileri sürdüğü Serep ile 'kıskançlık' nedeniyle birçok kez tartıştıklarını söylediği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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