İzmir Seferihisar açıklarında fiber teknede 5'i çocuk 13 düzensiz göçmen yakalandı

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İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 5'i çocuk 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı, ilçe açıklarındaki fiber teknede bir grup düzensiz göçmen bulunduğunu tespit etti.

Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi ile Sahil Güvenlik Botu yönlendirildi.

Ekiplerce durdurulan teknedeki 5'i çocuk 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA