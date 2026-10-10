Haberler

İzmir Seferihisar açıklarında fiber teknede 5'i çocuk 13 düzensiz göçmen yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Seferihisar açıklarında fiber teknede 5'i çocuk 13 düzensiz göçmen yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında fiber teknede bulunan 5'i çocuk 13 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 5'i çocuk 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı, ilçe açıklarındaki fiber teknede bir grup düzensiz göçmen bulunduğunu tespit etti.

Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi ile Sahil Güvenlik Botu yönlendirildi.

Ekiplerce durdurulan teknedeki 5'i çocuk 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA
Bu haber 132 sitede yayınlandı.
İspanya, Galatasaray'ı konuşuyor! Osimhen için atılan manşet dikkat çekici

Osimhen için atılan manşet olay yaratır
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni dönem! Sigara satışında TC kimlik numarası şart olacak

Sigara almak eskisi gibi olmayacak! Bakan Memişoğlu yeni şartı duyurdu
Bursa'daki kazada babasını kaybeden Can, 3 ameliyat geçirdi

Küçük çocuğun acı sınavı! Hem babasını hem de sağlığını kaybetti
Montella'nın yerine Arda Turan! İlk görüşmeden beklenmedik sonuç

Montella'nın yerine Arda Turan! İlk görüşmeden beklenmedik sonuç
TFF'den Montella için yeni açıklama! Türkiye'ye geliyor

TFF'den Montella için yeni açıklama! Türkiye'ye geliyor
Hoffenheim Beşiktaş maçı öncesi 90+4'te mağlup

Beşiktaş maçı öncesi felaketi yaşadılar
Usta ismin cenazesinde dekolte krizi! Başını örttü ama kıyafetine eleştiri yağdı

Usta ismin cenazesinde dekolte krizi! Başını örttü ama kıyafetine eleştiri yağdı
Patronunu WhatsApp'ta çekiştirdi! Mahkemenin kararı şaşırttı

Patronunu WhatsApp'ta çekiştirdi! Mahkemenin kararı şaşırttı