Plaj saldırganı hakkında tutuklama kararı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, plajda şezlong yeri yüzünden tartıştığı anne ve kızına yönelik 'nefret ve ayrımcılık' suçu işlediği gerekçesiyle gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan İ.A. hakkında, başsavcılığın itirazı üzerine tutuklama kararı çıkarıldı.

Olay, Seferihisar ilçesine bağlı Ürkmez İpekkum Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plajda bulunan İ.A. adlı kadın, şezlong yeri nedeniyle bir anne ve kızına sözlü tacizde bulundu. Yaşanan o gergin anlar, mağdur genç kız tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayda alındı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, İ.A.'nın anne ve kızına "Defol git" ve "Sen kimsin lan" şeklinde bağırarak hakaretler savurduğu, ardından bir sandalyeyi tutarak şiddetle yere fırlattığı anlar yer aldı.

Olay sırasında saldırıya uğrayan anne eşyalarını toplayıp bölgeden uzaklaşmak isterken, kızı ise duruma müdahale ederek tepki gösterdi. Görüntüyü çeken kızın, "Burada uğradığımız olayı herkes görüyor mu? Anne nereye gidiyorsun?" diyerek annesinin plajda kalmasını istediği anlar kayıtlara yansıdı.

Sosyal medyada da büyük tepki toplayan görüntülerin ardından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan İ.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından 'nefret ve ayrımcılık' suçlamasıyla tutuklanması talebiyle Seferihisar Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen İ.A., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'Kaçma ve delil karartma şüphesi'

İlk karara Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildi. İtirazı değerlendiren Seferihisar 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi; söz konusu olayda somut delillerin bulunması, olayın oluş şekli, suçun vasıf ve mahiyeti, dosyanın mevcut delil durumu, delillerin henüz toplanmamış olması ile şüphelinin kaçma ve delilleri karartma şüphesinin bulunması nedeniyle adli kontrol hükümlerinin bu aşamada yetersiz kalacağına karar vererek İ.A. hakkında tutuklama kararı çıkardı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı