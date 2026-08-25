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Seferihisar'da dev orkinos: 260 kiloluk balık 1 saatte yakalandı

Seferihisar'da dev orkinos: 260 kiloluk balık 1 saatte yakalandı
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İzmir'in Seferihisar ilçesinde balıkçı Ersin Büyüksoy, arkadaşlarıyla açıldığı avda 2 metre 80 santim uzunluğunda ve 260 kilogram ağırlığında dev bir orkinos yakaladı. Yaklaşık 55 dakika süren mücadele sonucu tekneye çıkarılan orkinos, forkliftle karaya indirilirken, balıkçılar ve vatandaşlar dev balıkla hatıra fotoğrafı çektirdi.

İZMİR'in Seferihisar ilçesinden denize açılan balıkçılardan Ersin Büyüksoy, oltayla 260 kilogram ağırlığında orkinos yakaladı.

Seferihisar'da Ersin Büyüksoy ile arkadaşları, İbrahim Uslu'ya ait 'Target' isimli tekneyle orkinos avına açıldı. Ersin Büyüksoy, oltasına sabah saatlerinde orkidos takıldı. 260 kilogram ağırlığındaki orkinos yaklaşık 1 saatlik mücadele ile denizden çıkarıldı. 2 metre 80 santim uzunluğundaki orkinos, forkliftle karaya çıkarıldı. Teknedekiler ve vatandaşlar, orkinosla fotoğraf çekildi.

'BİRBİRİMİZİ ÇEKMEYE BAŞLADIK'

Ersin Büyüksoy, "Biz orkinos avında yem olarak genellikle sardalya veya tirsi balığını kullanırız. Yine öyle yapıp oltamızı attık. Balık yemi yemeye çalıştığı anda büyük bir ses geldi ve ardından da karşılıklı mücadele başladı. Birbirimizi çekmeye başladık. Yaklaşık 55 dakikalık bir uğraşın ardından balığı tekneye çıkarmayı başardık. Büyük bir balık geleceğini anlamıştık ama bu kadar büyük olmasını da beklemiyorduk" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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