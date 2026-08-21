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Seferihisar'da 15 Yıl Ceza Kaçağı Yakalandı

Seferihisar'da 15 Yıl Ceza Kaçağı Yakalandı
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İzmir’in Seferihisar ilçesinde, 13 ayrı suçtan hakkında 15 yıl 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 21 aydır aranan şüpheli şahıs, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, 13 ayrı suçtan hakkında 15 yıl 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 21 aydır aranan şüpheli şahıs, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şüphelilere yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda ekiplerin yaptığı takip sonucunda Seferihisar ilçesine bağlı Bengiler Mahallesi'nde saklandığı tespit edilen zanlıyı yakalamak için harekete geçildi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 21 Ağustos 2026 günü düzenlenen ortak operasyonda, adaletten kaçan T.Ç. isimli şüpheli şahıs kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürerken, İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada kamu düzeni ve huzurun devamı ile genel emniyet ve asayişin sağlanması için kararlılıkla göreve devam edileceği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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