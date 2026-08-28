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Seferihisar rüşvet soruşturmasında şoförlere gözaltı

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İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında, görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve başkan yardımcısının şoförleri, rüşvete aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alındı.

İzmir'de Seferihisar Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile belediye başkan yardımcısının şoförleri gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, rüşvete aracılık ettikleri tespit edilen, görevden uzaklaştırılan tutuklu Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in şoförü A.D. ile tutuklu başkan yardımcısı G.P'nin şoförü M.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma

Seferihisar Belediyesine yönelik rüşvet soruşturmasında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Seferihisar belediye başkan yardımcıları G.P, N.H. ve İ.K'nin de aralarında bulunduğu 25 şüpheli 25 Haziran'da gözaltına alınmıştı.

Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 12 zanlı tutuklanmış, İçişleri Bakanlığı Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in görevden uzaklaştırıldığını bildirmişti.

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit hakkında "ev hapsi" kararı verilerek görevden uzaklaştırılmış, daha sonra görevine iade edilmişti.

Seferihisar Belediye Meclisinde, tutuklanan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimde, CHP'li Meclis Üyesi Fuat Gümüş belediye başkan vekilliğine seçilmişti.

Kaynak: AA
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