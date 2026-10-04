İzmir Seferihisar'da Sahil Güvenlik, 8'i çocuk 15 düzensiz göçmeni yakaladı

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İzmir'in Seferihisar ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karada tespit edilen 8'i çocuk toplam 15 düzensiz göçmen yakalandı.

2 Ekim tarihinde saat 01.10 sıralarında Seferihisar ilçesinde meydana geldi. Bölgede görevli Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (KOLDESTİM) tarafından karada bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Harekete geçen ekipler tarafından yapılan müdahalede, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 7 düzensiz göçmen ile beraberlerindeki 8 çocuk yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı