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Seferihisar Belediye Başkanı'nın mesajlarında Uğur Dündar detayı ortaya çıktı

Seferihisar Belediye Başkanı'nın mesajlarında Uğur Dündar detayı ortaya çıktı
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Seferihisar Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile sevgilisi S.A. arasındaki WhatsApp yazışmaları ve para trafiğine ilişkin ifadeler dava dosyasına girdi. Yazışmalarda Yetişkin'in günlük programını anlatırken gazeteci Uğur Dündar için kullandığı "Uğur Dündar gelecek, onu 1 saat avutmam lazım" sözleri dikkat çekti. Mesajlarda Dündar'a yönelik herhangi bir suç isnadı bulunmuyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının Seferihisar Belediyesine yönelik y ürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İsmail Yetişkin'in, sevgilisi S.A. ile aralarında geçen whatsapp yazışmalarında "Uğur Dündar gelecek, onu 1 saat avutmam lazım" sözleri dikkat çekti.

PARA TRAFİĞİ DETAYLARINI TEK TEK ANLATTI 

Seferihisar Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile sevgilisi S. A. arasındaki para trafiği, WhatsApp yazışmaları ve savcılık ifadeleriyle dava dosyasına girdi. İsmail Yetişkin ile sevgili olduklarını kabul eden S.A., yüz binlerce liralık nakit transferlerini, şoförler üzerinden yapılan elden teslimatları, araç ve kira ödemeleri ile çalışmadığı halde yapılan SGK kaydını ayrıntılarıyla itiraf etti. Dosyadaki WhatsApp mesajlarında yer alan 'Aşkım', 'Hayatım' ifadeleri ile yüz binlerce liralık para taleplerini doğrulayan S.A., ifadesinde para trafiğinin detaylarını tek tek anlattı.

UĞUR DÜNDAR DETAYI DİKKAT ÇEKTİ 

Whatsapp yazışmalarında İsmail Yetişkin'in günlük programını anlattığı bir mesajda gazeteci Uğur Dündar'ın da adı geçti. Yetişkin'in, "Uğur Dündar gelecek, onu 1 saat avutmam lazım ve nikah kıyacağım." yazdığı görüldü. Bu arada, mesajda Dündar'a yönelik herhangi bir suç isnadı yer almadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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