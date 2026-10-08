İzmir Seferihisar'da eski kız arkadaşının evini benzinle yakan zanlı tutuklandı

İzmir Seferihisar'da eski kız arkadaşının evini benzinle yakan zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Seferihisar'da eski kız arkadaşının evini benzin dökerek ateşe veren şüpheli tutuklandı. Yangında yaralanan eski kız arkadaşı, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi; tedavisi sürüyor ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde eski kız arkadaşının evini kundaklayıp yaralanmasına neden olan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, A.K. Hıdırlık Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan eski kız arkadaşı E.S'nin evini benzin dökerek ateşe verdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangında yaralanan E.S, Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.
Tedavisi süren kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayın ardından kaçan A.K. ise Menderes ilçesindeki evinde yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, kadını tehdit edip, hakaret ettiği iddiasıyla şüpheli hakkında daha önce uzaklaştırma tedbiri uygulandığı öğrenildi.