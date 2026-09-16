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Seferihisar açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı

Seferihisar açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı
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İzmir’in Seferihisar ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 31 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 31 düzensiz göçmen yakalandı.

15 Eylül günü saat 04.40 sıralarında Seferihisar ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-3511) tarafından deniz üzerinde hareket halinde olan bir lastik bot tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-24) tarafından durdurulan lastik bot içerisinde; 12 Somali, 6 Irak, 4 Kamerun, 2 Sudan, 2 Sierra Leone, 2 Mali, 1 Etiyopya, 1 Senegal ve 1 İran uyruklu olmak üzere toplam 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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