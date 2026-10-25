İzmir Menderes'te üç otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı

İzmir Menderes'te üç otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Menderes ilçesinde üç otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Menderes-Seferihisar kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçen otomobilin çarptığı kazada yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
İzmir'in Menderes ilçesinde üç otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
A.Ö. idaresindeki 35 GA 266 plakalı otomobil, Menderes- Seferihisar kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek F.D'nin kullandığı 35 ADF 453 plakalı otomobile çarptı.
Savrulan otomobil, daha sonra T.Ç. idaresindeki 35 BRL 360 plakalı otomobile çarparak durabildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile araçlardaki Y.Ö, A.D, D.D. ve N.Ç. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.