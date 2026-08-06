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İzmir'de 73 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'de 73 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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İzmir'in Karaburun ve Seferihisar ilçeleri açıklarında, aralarında 4 çocuğun da bulunduğu toplam 73 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir'in Karaburun ve Seferihisar ilçeleri açıklarında 4'ü çocuk 73 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-3510) tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bölgeye sevk edilen ekiplerce durdurulan lastik bottaki 2'si çocuk 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Seferihisar ilçesi açıklarında ise durdurulan lastik bottaki 2'si çocuk 37 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA
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