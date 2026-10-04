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İzmir Seferihisar'da 15 düzensiz göçmen yakalandı, aralarında 8 çocuk var

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İzmir'in Seferihisar ilçesinde karada tespit edilen 15 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi'nce yakalandı. Aralarında 8 çocuk bulunan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ilçede görevli Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi'nce karada bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Ekipler, 15 düzensiz göçmeni yakaladı.

Aralarında 8 çocuğun bulunduğu düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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