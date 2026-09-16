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Seferihisar Belediyesinde 'rüşvet' soruşturmasında 29 tutuklama

Seferihisar Belediyesinde 'rüşvet' soruşturmasında 29 tutuklama
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İZMİR'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 47 şüpheliden 29'u tutuklandı.

İZMİR'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 47 şüpheliden 29'u tutuklandı. 1 şüpheli savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 17'si ise mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturması kapsamında 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 11 Eylül Cuma günü düzenlenen operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı. Diğer 1 şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin 'rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma, imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük, kamu taşınmazının usulsüz satışı, delil yok etme', suç örgütüyle bağlantılı eylemlerin olduğu yer aldı.

29 TUTUKLAMA

Gözaltına alınan şüphelilerin tamamı emniyetteki işlemlerinin ta ardından geniş güvenlik önlemleriyle dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 47 şüpheliden CHP Seferihisar Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Kocaer, CHP Buca Meclis Üyesi Doğan Sarıkaya, Seferihisar Belediyesi Satın Alma Müdürü Ergin Doğan, Gelirler Müdürü Zafer Karaman, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Koray İpekten, Temizlik İşleri Müdürü İlhan Odabaşı, Mali Hizmetler Müdürü Abdurrahman Argın, eski İmar Müdürü Erkan Demir, Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ahmet Özgür Adana, mühendis ve eski Plan Proje Müdürü Güldem Çınar'ın da aralarında olduğu 29 kişi tutuklandı, 17 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 1 şüpheli de savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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