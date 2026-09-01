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Seferihisar rüşvet soruşturmasında 2 şoför adliyede

Seferihisar rüşvet soruşturmasında 2 şoför adliyede
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İZMİR'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınıp tutuklandıktan sonra Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İsmail Yetişkin ile Belediye Başkan Yardımcısı G.P.'nin şoförleri A.D. ve M.K. emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

İZMİR'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınıp tutuklandıktan sonra Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İsmail Yetişkin ile Belediye Başkan Yardımcısı G.P.'nin şoförleri A.D. ve M.K. emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Seferihisar belediye başkan yardımcıları G.P., N.H. ve İ.K.'nin de aralarında bulunduğu 25 şüpheli, 25 Haziran'da gözaltına alındı. Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı. İsmail Yetişkin, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Ev hapsi kararı verilip görevden uzaklaştırılan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ise daha sonra görevine iade edildi.

Soruşturma sürerken, 28 Ağustos'ta Yetişkin'in şoförü A.D. ile tutuklu Başkan Yardımcısı G.P.'nin şoförü M.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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