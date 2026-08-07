İzmir'de iki ayrı operasyonda 69 düzensiz göçmen yakalandı

(İZMİR) - İzmir'in Seferihisar ve Karaburun ilçeleri açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda, toplam 69 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaburun ilçesi açıklarında görev yapan Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı, 5 Ağustos'ta saat 07.00 sıralarında, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmeni tespit etti. Bölgeye sevk edilen sahil güvenlik ekipleri, hareket halindeki botu durdurarak aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 34 düzensiz göçmeni yakaladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, aynı gün saat 07.45 sıralarında da gelen ihbar üzerine, Seferihisar ilçesi açıklarında hareket halindeki başka bir lastik botu durdurdu. Operasyonda 2'si çocuk olmak üzere 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Her iki operasyonda yakalanan toplam 69 düzensiz göçmen, kıyıya çıkarılmalarının ardından gerekli işlemleri tamamlanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: ANKA