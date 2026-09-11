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Seferihisar Belediyesi’nde ‘rüşvet’ soruşturmasında yeni operasyon; 43 gözaltı

Seferihisar Belediyesi’nde ‘rüşvet’ soruşturmasında yeni operasyon; 43 gözaltı
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İZMİR’in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturma kapsamında yeni operasyon düzenlendi.

İZMİR'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturma kapsamında yeni operasyon düzenlendi. Operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı.

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturması kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni operasyon düzenlendi. İnşaat ve imar konularıyla ilgili belediye görevlileri ve müteahhitlerle usulsüzlükler karşılığında elden ve banka üzerinden rüşvet aldıkları/verdikleri, belediye bünyesine yapılan ihale ve doğrudan teminlerle usulsüzlükler yaptığı iddia edilen 48 şüpheliden 43'ü gözaltına alındı. Diğer 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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