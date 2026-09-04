İzmir'de 50 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı ve Yakalandı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 26 düzensiz göçmen kurtarıldı, Çeşme ilçesinde 24 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 8'i çocuk 26 düzensiz göçmeni kurtardı.

Çeşme ilçesinde de hareket halindeki lastik bottaki 1'i çocuk 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA