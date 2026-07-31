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İzmir açıklarında 10'u çocuk 100 düzensiz göçmen yakalandı

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İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında ve Urla ilçesi kıyısında 10'u çocuk 100 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında ve Urla ilçesi kıyısında 10'u çocuk 100 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sahil güvenlik mobil kıyı gözetleme aracıyla gerçekleştirilen kontrolde Seferihisar açıklarındaki lastik bot ve fiber teknede düzensiz göçmenlerin olduğu tespit edildi.

Bölgeye sevk edilen sahil güvenlik botundaki ekipler, lastik bot ve fiber tekneyi durdurarak beraberlerinde 10 çocuğun da bulunduğu 67 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheliyi yakaladı.

Yine, Urla ilçesi Çamur Koyu mevkisinde bir grup düzensiz göçmenin kıyıda olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 33 düzensiz göçmeni karada yakaladı.

Şüpheli, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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