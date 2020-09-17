SAHİBİNDEN HABERLERİ

Sahibinden - 17.9.2020
Huawei MatePad T 10s, geniş ekranıyla güçlü multimedya deneyimi sunuyor
Türkiye'deki şirketlerin uygulamalarını, AppGallery'ye taşımaları da hızla sürüyor. Getir, Yandex, İBB CepTrafik, BluTV, Sahibinden.
Sahibinden - 15.9.2020
Amazon Prime Türkiye'de: Hangi hizmetleri sunuyor, rakiplerine göre nasıl bir performans sergiliyor?
Sahibinden - 15.9.2020
10 ilde bulunan 44 taşınmaz özelleştirilecek
Buna göre, Aydın, Ankara, Erzincan, Van, Kayseri, Nevşehir, Yalova, Erzurum, İzmir ve Muğla'da bulunan toplam 44 taşınmaza ilişkin satış ihaleleri, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alma, görüşme ve pazarlık usulüyle yapılacak.
Sahibinden - 14.9.2020
Tatile gittiği apartta köpeklerin saldırısına uğradığı iddiası
AFYONKARAHİSAR'dan tatil için Antalya'ya giden Gökhan Diker (39), kaldığı otelde beslenen pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğradığını iddia etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığını, 40 dikiş atılıp, 100 de iğne vurulduğunu belirten Gökhan Diker, otel sahibinden şikayetçi olduğunu söyledi.
Sahibinden - 14.9.2020
Kaldığı otelde pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğradı! 40 dikiş atılıp, 100 iğne vuruldu
Sahibinden - 14.9.2020
sahibinden.com Avrupa'nın en iyi 20 işveren şirketleri arasında
sahibinden.com, 2020'de Great Place To Work Enstitüsü tarafından "Türkiye'nin En İyi İşvereni" seçilmesinin ardından şimdi de "Avrupa'nın En İyi İşverenleri - Büyük Şirketler Kategorisi"ne seçilen ilk 20 şirket arasına giren ilk Türk şirketi oldu.
Sahibinden - 11.9.2020
Tırnakçılar Polatlı Emniyetinden kaçamadı
Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğünün operasyonları sonucu dolandırıcıların kimlikleri belirlenerek operasyonla yakalandı. Dolandırıcıların Türkiye'nin birçok noktasında bu şekilde vatandaşları dolandırdığı öğrenildi. 14 ayrı suça karıştıkları belirtilen tırnakçılar ile ilgili Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü yazılı açıklama yaparak, "Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince yapılan çalışmalarda ilçemiz merkezinde bulunan bir tekel büfesinden tırnakçılık suretiyle dolandırıcılık yapan S.P. isimli bayan ve D.K .isimli kız çocuğu yakalanmıştır. Faillerin eylemlerinde özellikle kız çocuklarını kullandığı ve alışveriş yapmak bahanesi ile girdikleri iş yerlerinde değeri düşük çeşitli ürünler aldığı sırada iş yeri sahibine çeşitli sorular sormak suretiyle dikkatini dağıtarak bazen aldıkları ürünlerin ücretini ödemek için 200 TL'lik banknot verip geri almak suretiyle, bazen de bu parayı vermiş gibi hem çeşitli ürünler alarak hem de iş yeri sahibinden para üstü almak suretiyle dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.
Sahibinden - 11.9.2020
Mühendis genç kadın Kamişli'nin iddialarına ilişkin otel sahibinden açıklama: "Odaya kartsız kimse...
Mühendis genç kadın Kamişli'nin iddialarına ilişkin otel sahibinden açıklama: "Odaya kartsız kimse giriş yapamaz" Söz konusu otel sahibi Gökhan Algül, "Sosyal medyadaki haberlerin uzaktan yakından ilgisi yoktur" "Gün boyu raporlarımız var" "Taciz ve temas olmadığını belirtmiş" "Bu konuda...
Sahibinden - 11.9.2020
Genç mühendisin yatağında bir yabancı ile uyandığı otelin sahibinden kafa karıştıran sözler: Oda boşmuş
Sahibinden - 11.9.2020
Konut satış süresi düşüyor, Türkiye'de konutlar ortalama 37 günde el değiştiriyor
Sahibinden.com, Ağustos 2020 Emlak Endeksi verilerini açıkladı.
Sahibinden - 7.9.2020
24 ilde bulunan 49 taşınmaz özelleştirilecek
Buna göre, Adana, Aydın, Ankara, Erzincan, Tunceli, İstanbul, Diyarbakır, Mersin, Konya, Afyonkarahisar, Gümüşhane, Van, Balıkesir, Bursa, Kastamonu, Manisa, Tekirdağ, Kocaeli, Kahramanmaraş, Tokat, Antalya, Kayseri, İzmir ve Muğla'da bulunan bazı taşınmazlara ilişkin ihaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alma, görüşme ve pazarlık usulüyle yapılacak.
Sahibinden - 5.9.2020
Pitbullun saldırdığı minik kız oyuncak köpeğiyle bile oynamaya korkuyor
"Kızım koluna sinek dahi konsa çığlık atıyor" Kardeşinin, kızını korumak için üzerine kapandığını ve köpeğin de bu sırada saldırısını sürdürdüğünü belirten Akyüz, şöyle devam etti: "Yoldan geçen otomobildeki bir kadının köpeğin başına sopayla uzun süre vurması sonucu kızımı kurtarabildik. Kızımın kalçasında, bacaklarında ve vücudunun değişik yerlerine köpek dişi izleri var. Hastanede kızımın pansumanı ve aşılarını yapıldı, hala tedavisi devam ediyor. Kızım şimdi acılar içinde evde yatıyor, psikolojisini nasıl düzelteceğimizi bilmiyorum. Kızım koluna sinek dahi konsa çığlık atıyor. Babasının aldığı ve 'Maks' adını verdiği oyuncak köpekten bile korkuyor." Akyüz, hastaneden aldıkları raporla karakola gittiklerini, köpeğin sahibinden şikayetçi olduklarını aktardı.
Sahibinden - 4.9.2020
5. Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası yarın başlıyor
Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası'na bu yıl Borusan Holding, Eker, Eti, Pegasus Hedef Yelken, Bahçeşehir Üniversitesi, Team Ladies First, MSI Sailing Team, Sahibinden.
Sahibinden - 3.9.2020
Son dakika haber... Kayseri'de bir kişi yardım istemek için girdiği evde ölü bulundu
Alınan bilgiye göre, Alsancak Mahallesi Özden Sokak'taki müstakil bir evin kapısını çalan Hüseyin G. (34), yüksekten düştüğünü söyleyerek ev sahibinden yardım istedi.
Sahibinden - 2.9.2020
Kadın yelkencilerin kıyasıya yarışacağı Kupa için geri sayım
Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası'na bu yıl Eker, Eti, Pegasus, Team Ladies First, MSI Sailing Team, Sahibinden.
Sahibinden - 2.9.2020
sahibinden.com araç ilanlarına ilişkin ağustos verilerini açıkladı
sahibinden.com, platformun araç ilanlarına ait ağustos ayına ilişkin verilerine göre, en çok gece saatlerinde araç ilanlarına bakılırken, en çok 2015 model otomobillerin incelendiğini duyurdu.
Sahibinden - 1.9.2020
Bin liraya aldığı 1974 model Anadol'u 15 bin lira masrafla muhteşem bir hale getirdi
Sahibinden - 30.8.2020
DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2
TRAKTÖRÜ AYNI PLAKA İLE DÜZCE'DE BULDU Bir süre traktörün son sahibini arayan Topal, traktörün Düzce'de olduğunu tespit ederek, sahibine satın almak istediğini söyledi. Yaptığı pazarlıklar sonrası da traktörü sahibinden satın alarak çekici ile İstanbul'a getirdi.
Sahibinden - 30.8.2020
DEDESİNİN YILLAR ÖNCE KULLANDIĞI 1964 MODEL TRAKTÖRLE İSTANBUL'U TURLUYOR
TRAKTÖRÜ AYNI PLAKA İLE DÜZCE'DE BULDU Bir süre traktörün son sahibini arayan Topal, traktörün Düzce'de olduğunu tespit ederek, sahibine satın almak istediğini söyledi. Yaptığı pazarlıklar sonrası da traktörü sahibinden satın alarak çekici ile İstanbul'a getirdi.
Sahibinden - 27.8.2020
DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ -TEKRAR
Fabrikasında istihdamla kızların erken evlenmesini önlüyor BİNGÖL'de yaşayan Hatice Anşin (52), uzun yıllar çalıştığı tekstil sektöründe deneyim kazanmasının ardından kurduğu fabrikada, çoğu kız 60 kişiye istihdam sağladı.
Sahibinden - 27.8.2020
'Doğa ve hayvan polisi' görev başında
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın kararıyla 81 ilde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'ne bağlı polis ekipleri, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü bünyesinde göreve başladı.
Sahibinden - 27.8.2020
DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ
Kozan'daki yangında hayvanlarının telef olmasına ağladı ADANA'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınında, ahırdaki 30 küçükbaşı telef olan Mehmet Karacan (64), "Hayvanlarımı kurtaramadım. Şu an yiyeceğim, giyeceğim, yatacağım yerim kalmadı" diyerek, gözyaşı döktü.
Sahibinden - 26.8.2020
HUAWEI MatePad 10.4 modeli tüketiciye sunuluyor
Türkiye'deki şirketlerin uygulamalarını, AppGallery'ye taşımaları da hızla sürüyor. Getir, Yandex, İBB CepTrafik, BluTV, Sahibinden.
Sahibinden - 26.8.2020
Son dakika haberi | Koronavirüs tatil alışkanlıklarını değiştirdi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tüketicilerin tatil alışkanlıklarını değiştirdi. sahibinden.