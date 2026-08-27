Galeri kundaklama anları kamerada: 10 milyon TL haraç

İstanbul'un Avcılar ilçesinde gece saatlerinde oto galeride çıkan yangının kundaklama olduğu ortaya çıktı. Gece saatlerinde 2 kişinin araçları ateşe vererek kaçtığı güvenlik kameralarına yansırken, 3 araç kullanılmaz hale geldi. Olayın ardından ise galeri sahibine, "Daltonlar" isimli suç örgütünden olduğunu iddia eden bir şahıs mesaj atarak 10 milyon TL haraç istediği belirtildi. Galeriyi kundaklayan 2 şahıs ise o anları cep telefonu ile saniye saniye kaydetti.

Olay, 04.00 sıralarında Avcılar ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde yaşandı. Çevredeki vatandaşların yangını fark etmesiyle durum polis ve itfaiye ekiplerine bildirilirken, 3 araç kullanılamaz hale geldi. Olayın ise güvenlik kameraları izlendiğinde kundaklama olduğu, 2 şahıs tarafından araçların ateşe verildiği ve şahısların olayın ardından koşarak kaçtığı belirlendi.

İş yeri sahibine kundaklama videosu atıp haraç istediler

Kundaklamanın birkaç saat sonrasında ise iş yeri sahibine 'Daltonlar' suç örgütü adına yazdığını iddia eden bir kişi tarafından, "Sana ceza kesildi" mesajı gönderildi. Mesajda kundaklama anlarına ait videoları gönderen zanlılar, 10 milyon TL haraç istedi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı