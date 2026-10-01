Vahap Seçer soruşturmasında sahte teklif iddiası! 51 firmadan 34'ü 'Kaşe ve imzalar bizim değil' dedi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de gözaltına alındığı yolsuzluk soruşturmasında dikkat çeken bir detay gün yüzüne çıktı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, ihalelere teklif veren firmaların önemli bir kısmının bu teklifleri kendilerinin vermediği ortaya çıktı.

314 DOSYAYA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında 11 Mart 2026'da belediye yerleşkesinde arama yapıldı. Aramada MERMET Otomotiv, Serhat Çınar İnşaat, Çukurova Ses Organizasyon ve DCA Tanıtım Organizasyon isimli şirketlerin belediyeden aldığı toplam 314 ihale ve doğrudan temin dosyasına el konuldu.

"KAŞE VE İMZALAR BİZE AİT DEĞİL"

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü bu dosyalar üzerinde çalışma yaptı. Dosyalarda teklif veren 51 firmanın sahibinin ifadesine başvuruldu. Firma sahiplerinden 34'ü, dosyalarda kendi firmaları adına bulunan tekliflerdeki kaşe ve imzaların kendilerine ait olmadığını söyledi.

Bu beyanlar üzerine tekliflerin nasıl hazırlandığına ilişkin ayrı bir inceleme başlatıldı. İncelemede, ihalelerde rekabet varmış gibi görüntü oluşturmak için üçüncü firmaların bilgilerinin kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor.

"YAN TEKLİF" DÜZENİ

Tanık ve bilgi sahiplerinin ifadelerinde de benzer iddialar yer aldı. İfadelere göre bazı ihale ve doğrudan teminler önceden belirlenen şirketlere yönlendirildi. Yaklaşık maliyet, piyasa araştırması ve teklif süreçleri belirli kişilerce koordine edildi. İhaleyi alması planlanan firmanın yanında "yan teklif" verecek şirketler de organize edildi.

Bir bilgi sahibi, belediyenin organizasyon hizmeti alımında kendisinden şirketi üzerinden "yan teklif" vermesinin istendiğini anlattı. Bu kişi, belediyenin satın alma biriminden geldiği belirtilen 1 sayfalık teklif mektubu ile 5 sayfalık teknik şartnamenin kendisine verildiğini söyledi. Belgelerin örneklerini de savcılığa teslim etti.

OPERASYON BİLGİSİ ÖNCEDEN SIZDIRILDI İDDİASI

Aynı bilgi sahibi, 11 Mart'taki ilk operasyonda belediyede yapılacak aramaların bir şirket yetkilisine önceden haber verildiğini de ileri sürdü. İfadeye göre farklı şirketlere ait kaşe, belge ve teklif mektuplarının ortadan kaldırılması için uyarıda bulunuldu. Bazı kişiler de kullandıkları SIM kartları farklı telefonlara taktı. Bu iddialar da soruşturma dosyasına girdi.

İMAR A.Ş.'DE OTOPARK GELİRLERİ EKSİK KAYDEDİLDİ İDDİASI

Soruşturmada belediyenin iştirak şirketi İmar A.Ş.'nin işlemleri de incelemeye alındı. Bilgi sahiplerine göre otoparklardan elde edilen nakit gelirler muhasebe sistemine eksik işlendi. Bilgi sahipleri reklam alanlarının işletilmesinde bazı firmalara menfaat sağlandığını da ileri sürdü. Araç kiralama ve personel hizmetlerinde gerçek maliyet ile belediyeye bildirilen bedeller arasında fark oluşturulduğu da iddialar arasında. Bazı belediye taşınmazlarının ise piyasa değerinin altında üçüncü kişilere kullandırıldığı öne sürüldü.

NAKİT PARALAR AVRO VE ALTINA ÇEVRİLDİ İDDİASI

Bazı tanıklar, ihale gelirlerinden kaynaklandığı ileri sürülen nakit paraların belirli kişiler üzerinden aktarıldığını anlattı. Tanıklara göre bu paralar kuyumcu ve döviz bürolarında avro ve altına çevrildi. Bazı nakit teslimlerin ise araçlarda yapıldığı öne sürüldü. Bu anlatımların doğruluğunu tespit etmek için mali kayıtlar ve para hareketleri inceleniyor.

5 ŞÜPHELİNİN İLETİŞİMİ DİNLENDİ

Belediye yöneticileri ile ihale alan şirketler arasındaki bağlantıları ortaya çıkarmak için 5 şüpheli hakkında CMK'nın 135'inci maddesi uyarınca iletişimin denetlenmesi tedbiri uygulandı. Bu kişilerin ve birinci derece yakınlarının MASAK verileri ile HTS kayıtlarının incelenmesine de başlandı.

HAYVAN BARINAĞI VE SÜT DAĞITIMI İHALELERİ DE MERCEKTE

Başsavcılık, başka ihale ve doğrudan temin dosyalarını da incelemeye aldı. Bunlar arasında hayvan barınağı, ilaç ve mama alımları, eğitim hizmetleri, süt dağıtımı ile çeşitli mal ve hizmet alımları bulunuyor. Kamu İhale Kurumu, belediye, belediye iştirakleri, Gelir İdaresi Başkanlığı ve SGK'dan ilgili bilgi ve belgeler istendi. Bu dosyalarla ilgili bilirkişi incelemeleri sürüyor.

330 MİLYON LİRALIK KAMU ZARARI

Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün 14 Temmuz 2026 tarihli bilirkişi raporunda 13 ihale ile 63 doğrudan temin işleminin toplam 330 milyon 945 bin 227,47 TL kamu zararına yol açtığı belirlendi. Soruşturma kapsamında 59 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Haberler.com