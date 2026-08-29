Alanya'da döviz bürosu soygunu: 3 şüpheli yakalandı, 400 bin TL ele geçirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir döviz bürosuna gelerek iş yeri sahibinden kasadaki paraları isteyen maskeli ve silahlı şüpheli ile ona yardım eden 2 kişi yakalandı. Şüphelinin işyeri sahibinin direnmesi üzerine yaşanan boğuşma sonrası masada bulunan ve içinde 400 bin TL bulunan poşeti aldığı belirlendi. Ele geçirilen para iş yeri sahibine teslim edilirken, şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Güllerpınarı Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı üzerinde bulunan bir döviz bürosunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş yeri sahibi Y.E. iş yerinde çalıştığı sırada maskeli ve silahlı bir şüpheli döviz bürosuna geldi. Şüpheli, iş yeri sahibinden kasada bulunan paraları vermesini istedi. Şüphelinin para talebine direnen Y.E. ile maskeli ve silahlı şüpheli arasında arbede çıktı. Arbede sırasında Y.E. yüzüne aldığı darbe sonucu yaralandı. Yaşanan arbede sırasında şüpheli yaklaşık 400 bin TL'yi alarak olay yerinden kaçtı. Olayın ardından ihbar üzerine döviz bürosuna polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri iş yerinde detaylı inceleme yaparak delil toplarken, polis ekipleri de kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Parasının eksildiğini sonradan fark etti

Arbede sırasında paralarının alınmadığını düşünen iş yeri sahibi Y.E., olayın şokunu atlattıktan bir süre sonra masada bulunan poşetteki paranın yerinde olmadığı farketti. Y.E yaklaşık 1 saat sonra poşetteki paranın olmadığını polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanması için teknik ve fiziki takip başlattı.

3 şüpheli ikametlerinde yakalandı

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda olayı gerçekleştirdiği belirlenen S.G. ile kendisine yardım ettiği değerlendirilen A.U. ve A.Ç.'nin kimlikleri tespit edildi. Yaklaşık 8 saat süren çalışma ile ekipler tarafından düzenlenen operasyonla 3 şüpheli ikametlerinde gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda olay sırasında alındığı belirlenen yaklaşık 400 bin TL ele geçirildi. Ele geçirilen para polis ekiplerince iş yeri sahibi Y.E.'ye teslim edildi. Olayı gerçekleştirdiği belirlenen S.G. ile kendisine yardım ettiği değerlendirilen A.U. ve A.Ç., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı