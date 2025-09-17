Adana'da Otopark Sahibine Haraç İsteyen 6 Şüpheli Tutuklandı

Adana'da otopark sahibini telefonla arayıp 5 milyon lira haraç isteyen, alamayınca silahlı saldırı girişiminde bulunduğu öne sürülen 2'si kadın 6 şüpheli tutuklandı. Şüphelinin birinin iş yerinde yapılan aramada 54 bin 265 uyuşturucu hap, 12 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Olay, 11 Eylül saat 12.00 sıralarında Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otopark işletmecisi Görkem G.'yi cep telefonuyla arayan bir kişi, "Bu otoparkı bize bırakacaksın ya da 5 milyon lira ödeyeceksin" diyerek haraç istedi. Görkem G.'nin parayı vermemesi üzerine Mert Ş. ile Fehmi K., otoparkın bulunduğu adrese gitti. Şüphelilerden Mert Ş. tabancayla otoparka ateş etmeye çalıştı ancak silah ateş almadı. Mert Ş., yanındaki Fehmi K.'den diğer tabancayı alıp ateş etmek istese de silah yine tutukluk yaptı. Şüpheliler, silahlı saldırı girişiminin ardından olay yerinden kaçtı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

9 şüpheli gözaltına alındı

Olayla ilgili çalışma başlatan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Polis, 2 şüpheli ile Fevzi D., Serkan Ü., Oğuzhan Ö., Abdullah K., Ceren S., Gökte B. ve C.Y.'nin bağlantılı olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Serkan Ü.'nün Reşatbey Mahallesi'ndeki oto yıkama dükkanı ile belirlenen birçok adrese operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

"Oto yıkamacıda 54 bin uyuşturucu hap 12 silah çıktı"

Serkan Ü.'nün iş yerinde arama yapan polis, 1'i kurusıkı 8'i ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği ile 300 mermi, 54 bin 265 uyuşturucu hap, suçtan elde edildiği değerlendirilen 499 bin 150 lira ile para sayma makinesi ele geçirdi. Silahlardan bazılarının, duvarın içindeki gizli bölmeye saklandığı belirlendi. Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında, haklarındaki suçlamaları reddetti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Tutuklananlardan Mert Ş.'nin ayrıca hırsızlık suçundan 15 yıl 5 ay kesilmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. - ADANA