Öğretmen ve velileri kovan kafe sahibinden skandal sözler

Öğretmen ve velileri kovan kafe sahibinden skandal sözler
Güncelleme:
İstanbul'da bir kafede bir araya gelen öğretmen ve veliler, iddiaya göre yalnızca birer kahve içip uzun süre oturdukları gerekçesiyle işletme sahibi tarafından mekândan kovuldu. Olay sırasında taraflar arasında yaşanan tartışma çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'da bir kafede yaşanan olay, mekân sahibinin tavrı ve kullandığı ifadeler nedeniyle büyük tepki topladı. İddiaya göre sadece birer kahve içerek sohbet eden öğretmen ve veliler, kafe sahibi tarafından hiçbir uyarı yapılmadan sert bir dille dışarı atıldı. Yaşananlar cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

"BİR DAHA GELME"

Kayıtlarda, kafe sahibi olduğunu söyleyen kişinin velilere karşı "Çek çek, mekân sahibi benim. Seni kovuyorum, bir daha da gelme. Çek, her yerde paylaş." sözleri dikkat çekiyor.

"ERDOĞAN'A DA SÖYLE"

Velilerden birinin şikâyetçi olacağını belirtmesi üzerine ise kafe sahibi skandal ifadelerini sürdürerek, "Emniyet, vali, kaymakam, karakol… Her yere git. CİMER'e şikâyet et, Recep Tayyip Erdoğan'a da söyle. Seni bir daha burada görmek istemiyorum. Hadi çık, canımı sıkma." diyerek grubu dışarı çıkardı.

Görüntüler sosyal medyada yayıldıktan sonra çok sayıda kullanıcı mekân sahibinin tavrına tepki gösterdir.

Elif Yeşil
Haberler.com / Yaşam
