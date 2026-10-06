Ekrem İmamoğlu davasında sanık Altıntaş, 8 milyon dolarlık rüşvet iddiasını yanıtladı

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında, tutuksuz sanık Adem Altıntaş, bir vakfa ait taşınmazda yapılacak imar değişikliği için dönemin Şişli Belediye Başkanı, tutuklu sanık Resul Emrah Şahan tarafından para istenmesi olayı hakkında konuştu. Altıntaş, "Emrah bey, imar planı değişikliğiyle alakalı olumlu bakabileceklerini ama bir kreş yapılması taleplerini iletti. Parayı aktarırsanız kreş yapımını biz gerçekleştiririz gibi dönüş aldık ve süreç o şekilde ilerledi. Vakfın yetkilisi parayı bana yatırdı" dedi. Ardından özel bir hastanenin sahibinden bağış adı altında alınan 8 milyon dolarlık rüşvete ilişkin cumhuriyet savcısı tarafından soru soruldu. Savcının "Hastanenin sahibi bu bağışları haraç diye nitelendiriyor. Bağış süreçleriyle ilgili tarafların bu bir bağış mıdır ya da rüşvet midir şeklinde size çıkışları oldu mu" sorusuna sanık Altıntaş "Çok mutlu değildi tabii ki. 4 milyon dolarlık çöp kamyonu almak onları çok da mutlu etmiyordu ama almak durumunda kaldılar" yanıtını verdi.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ikinci duruşmasının 29'uncu gününde, tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi. Duruşmada Oğuz Kaan Demircioğlu savunma yaptı.

Tutuksuz sanık, İBB Meclis Üyesi Ahmet Şahin'e gönderilen parayı duruşmada anlattı

İş adamı Ali Nuhoğlu, çalışanı Demircioğlu hakkında verdiği ve iddianamede yer bulan ifadesinde, "İBB'den ve iştiraklerden yapılan hakediş ödemelerinde birçok sıkıntılar meydana gelmekteydi. Ödemelerimizi almak maksadıyla bize belli bir komisyon vermemiz hususu dayatıldı. Ben her ne kadar bu durumu başta kabullenmesem de ticari olarak zorlanmam neticesinde bana yapılan bu teklifi kabul etmek durumunda kaldım. Tarafımdan temin edilen paraların bir kısmını şirketimin çalışanı olan Oğuz Kaan Demircioğlu götürdü" demişti.

Demircioğlu ise savunmasında daha önce verdiği ifadesini tekrar ettiğini söyledi. Savcının, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi Ahmet Şahin'e yaptığı para teslimini sorması üzerine sanık Demircioğlu "Ahmet Şahin'i FaceTime'dan aradım. Kendisi öyle talep etti. Kendisiyle üç kere telefon görüşmesi yaptım. Üçünde de buluştum. Onun harici bir görüşmem olmadı" dedi. Savcının "Kaç kere para verdiniz" sorusu üzerine tutuksuz sanık, "İki kere para verdim, üç kere buluştum. Çırpıcı'daki şantiyede buluştum. Konumu ben kendim WhatsApp üzerinden gönderdim, kendisi oraya geldi. Kendisine, bagaja teslim ettim" yanıtını verdi.

Ardından tutuksuz sanık Adem Altıntaş'ın savunmasına geçildi. İddianamede yapılan değerlendirmede, suç örgütü üyesi tutuklu Resul Emrah Şahan'ın belediye başkanlığını yaptığı Şişli'de büyük inşaat ve imar projelerinde belediyeye başvuru yapan iş insanlarını sözde şehir planlamacısı Adem Altıntaş'a yönlendirdiği ve iş sahipleri ile rüşvet pazarlığını Altıntaş ile yürüttüğü belirtilmişti. Altıntaş savcılık ifadesinde, "2024 yılının kasım ayı gibi Şişli Belediyesi'nin iştiraki olan Kentaş firmasında danışman olarak sözleşme imzalayarak çalışmaya başladım. Resul Emrah Şahan'ın teklif etmesi üzerine 6 aylık danışmanlık sözleşmesi imzaladım. Resul Emrah Şahan'ın, Ekrem İmamoğlu'nun söylediği her şeyi yapabileceğini gözlemledim" demişti.

Altıntaş duruşmadaki savunmasında savcılık ifadesinin arkasında olduğunu söyledi.

İmar değişikliği karşılığında istenen para duruşmada anlatıldı

Hakkı Demir Vakfı'na ait bir taşınmazda yapılacak imar değişikliği için Resul Emrah Şahan tarafından para istenmesi olayı hakkında konuşan şehir plancısı Altıntaş, "Emrah bey biz ona konuyu anlattıktan sonra bu imar planı değişikliğiyle alakalı olumlu bakabileceklerini ama bir kreş yapılması taleplerini iletti. Mal sahibiyle görüştük. Mal sahibi bu talebi kabul etti ve sonrasında da öncesinde mal sahibi kreşi kendisi yapmak istedi. Fakat buradaki birtakım protokol süreçleri varmış herhalde bağışla alakalı yürütülmesi gereken. Hakkı Demir Vakfı'nın yetkilisi Duhan Demir ile görüştüm. Kreş talebini ilettim. Önce kendisi yapmak istedi. Çünkü inşaatçıdır aynı zamanda. Emrah beyle görüştük. Kreş yapımıyla alakalı bağış protokolü yapılması gerektiği için 8-10 ay sürebileceğini söyledi. Buraya bu parayı aktarırsanız kreş yapımını biz gerçekleştiririz gibi dönüş aldık ve süreç o şekilde ilerledi. Duhan Demir parayı bana yatırdı" dedi.

Tutuksuz sanık, Resul Emrah Şahan'a cevap verdi: "Belediyeye yapılan 4 milyon dolarlık bağıştan haberinizin olmaması çok inandırıcı değil"

Ardından bir özel hastanenin sahibinden bağış adı altında alınan 8 milyon dolarlık rüşvete ilişkin soru soran cumhuriyet savcısı, "Hastanenin sahibi Hüseyin Bozkurt, bu bağışları haraç diye nitelendiriyor. Bu bağış işlemleri süreçleriyle ilgili tarafların bu bir bağış mıdır ya da rüşvet midir şeklinde size çıkışları oldu mu" sorusunu sordu. Sanık Altıntaş, "Çok mutlu değildi tabii ki. 4 milyon dolarlık çöp kamyonu almak onları çok da mutlu etmiyordu ama yani almak durumunda kaldılar" yanıtını verdi. Ardından soru sormak için söz alan Resul Emrah Şahan, bir özel hastanenin sahibinden bağış adı altında istenen 8 milyon dolarlık rüşvet hakkında "Böyle bir talebim olmamıştır. Ben Hüseyin Bozkurt'a 'git kamyon al' demedim, 'kamyon aldırın' demedim, Kendi rızasıyla bağışıyla geldi. Ortamdan dolayı da kendisi bunu zorlukla yaptığını beyan ediyor, bir buçuk sene sonra gelip ifade veriyor. Süreci danışmanı olarak sana soruyorum, gerçekten benden böyle bir şey duydun mu" sorusunu yöneltti.

Tutuksuz sanık Altıntaş ise soruya, "Başkanım buna şöyle cevap verebilirim belediyeye yapılan 4 milyon dolarlık bağıştan haberinizin olmaması çok inandırıcı değil. Dolayısıyla buradaki durumda bu talebin başkan yardımcısı veya oradaki bir müdür seviyesinden gelme ihtimali de çok mümkün değil. Şahsi fikrim bilginiz doğrultusunda olduğu" şeklinde yanıt verdi.

Resul Emrah Şahan teşekkür ederek sanığa başka bir soru yöneltmedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı