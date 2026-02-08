Haberler

Bakırköy Belediyesinde görevli zabıta memuru rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı

Güncelleme:
Bakırköy Belediyesi zabıta memuru B.Y, otel sahibinden ruhsat işlemleri için rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındı. Soruşturma süreci başlatıldı.

Bakırköy Belediyesinde zabıta memuru olarak görev yapan B.Y, otel sahibinden ruhsat işlemleri için rüşvet aldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, belediyede zabıta memuru olarak görev yapan B.Y. hakkında, otel sahibi A.İ.'den ruhsat işlemlerine ilişkin rüşvet aldığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında, başsavcılıkça gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildiği aktarıldı.

B.Y.'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
